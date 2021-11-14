أعلنت النيابة العامة السعودية، عن 284 وظيفة إدارية شاغرة للرجال وللنساء، من مختلف المؤهلات والتخصصات، حيث يبلغ عدد الوظائف المتاحة والشاغرة للرجال فقط نحو 193 وظيفة والباقي وظائف للنساء، والتقديم متاح الآن لجميع المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالإعلان، والوظائف الادارية الشاغرة المعلن عنها من المرتبة الخامسة وحتى المرتبة الثامنة، وسوف نتناول في هذه السطور، آلية التقديم في تلك الوظائف الادارية الشاغرة والشروط الواجب توافرها في المتقدمين.

آلية التقديم في وظائف النيابة العامة السعودية لعدد 284 وظيفة إدارية شاغرة:-

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب على المتقدم القيام بها لكي تكون عملية التقديم في هذه الوظائف صحيحه وهذه الخطوات هي:-

الدخول على منظومة التوظيف جدارة.

يتم تحديد الرغبة أي الوظيفة المراد التقدم إليها من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك.

يتم الاختيار بين الوظائف المعلن عنها ثم الضغط على حفظ الطلب.

أن يكون المتقدم من الحاصلين على مؤهل الدبلوم المتوسط بعد مؤهل الثانوية العامة وما يعادلها وفقاً لما جاء في الدليل الخاص بتصنيف الوظائف.

أن يكون من الحاصلين على درجة البكالوريوس.

كما يقبل الحاصلين على درجة أعلي من الدرجة الجامعية الأولي أي بعد البكالوريوس وهي درجة الدبلوم والماجستير.

الوظائف المعلن عنها هي وظائف للرجال وللنساء على حد سواء من المرتبة الخامسة وحتى المرتبة الثامنة.

الوظائف من المراتب (السادسة، السابعة، الثامنة) تتطلب أن يكون المتقدم حاصل على اختبار القدرة المعرفية.

الأولوية في الترشح لشغل تلك الوظائف للتخصصات الغير تربوية.

إذا كان المتقدم حاصل على الشهادة من خارج المملكة، فيجب عليه أن يقوم بمعادلة المؤهل الحاصل عليه من قبل وزارة التعليم.

يجب أثناء عملية إدخال البيانات توخي الدقة، حيث أنه في حالة وجود اختلاف في البيانات أثناء المطابقة سيترتب عليه الاستبعاد من الترشح.

الترشيح النهائي لشغل الوظائف المعلن عنها سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات واجراء المقابلة الشخصية.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف النيابة العامة السعودية:-

مواعيد التقديم في وظائف النيابة العامة السعودية:-

التقديم متاح لشغل هذه الوظائف اعتباراً من الساعة التاسعة صباح يوم الأحد الموافق 9/4/1443 وينتهي في الحادية عشر مساءً يوم الخميس 13/4/1443 هـ.