رابط تقديم على النيابة العامة جدارة 1443 منظومة التوظيف الإلكتروني مسار masar.sa

ننشر رابط تقديم على النيابة العامة جدارة 1443 للرجال والنساء بالمملكة، وذلك بعد أن تم الإعلان رسمياً من جانب النيابة العامة السعودية عن توفر 284 وظيفة إدارية للجنسين بكافة المناطق والمحافظات بالمملكة، كما أوضحت النيابة أنه سيتم بدء القبول والتسجيل في الوظائف الشاغرة لديها اعتباراً من يوم الأحد الموافق لتاريخ التاسع من شهر ربيع الثاني 1443هـ، إلى جانب التأكيد على أنه سيتم استقبال طلبات التسجيل في النيابة العامة 1443 عبر منصة التوظيف الإلكتروني جدارة أو بوابة مسار الإلكترونية، ومن خلال ثقفني نوفر رابط النيابة العامة توظيف جدارة للتقديم على الوظائف المعلنة اليوم.

رابط تقديم على النيابة العامة جدارة 1443

تم الإعلان من جانب النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية عن البدء في استقبال طلبات التقديم على الوظائف الإدارية لديها للرجال والنساء لشغل عدد 284 وظيفة إدارية بمختلف المناطق والمحافظات من المرتبة الخامسة وحتى المرتبة الثامنة على سلم رواتب الموظفين العام الإدارية، وسيبدأ تقديم النيابة العامة عبر منظومة التوظيف جدارة الإلكترونية خلال الفترة التالية:

يبدأ التقديم على النيابة العامة 1443 اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 14 نوفمبر 2021م الموافق لتاريخ 9 ربيع الثاني 1443هـ.

يستمر التسجيل في الوظائف الإدارية للجنسين حتى يوم الخميس بتاريخ 13 ربيع الثاني 1443هـ الموافق لتاريخ 18 نوفمبر 2021م.

رابط النيابة العامة توظيف مسار

أوضحت النيابة العامة السعودية أنها تستهدف العديد من الفئات بالإعلان الوظيفي التابع لها، حيث تستهدف خريجي وخريجات الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها، والحاصلين على درجة البكالوريوس، وخريجي الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية، وخريجي درجة الماجستير.

ويجب العلم أن الأولوية في الترشيح تكون للتخصصات الغير تربوية ثم التربوية، وقد أعلنت النيابة عن حاجتها لعدد 284 مواطناً ومواطنةً تم تقسيمهم كالتالي:

38 وظيفة للرجال و16 وظيفة للنساء للتعيين على المرتبة الخامسة.

125 وظيفة للرجال و69 للنساء للتعيين على المرتبة السادسة.

10 وظائف للرجال و5 للنساء للتعيين على المرتبة السابعة.

20 وظيفة للرجال وواحدة فقط للنساء للتعيين على المرتبة الثامنة.

ويتم استقبال طلبات التقديم على النيابة العامة من خلال اتباع رابط التسجيل في وظائف النيابة العامة 1443 الرسمي المرفق بالتالي (eservices.masar.sa) عبر منظومة التوظيف الإلكتروني جدارة 1443، ويجب العلم أن الوظائف المعلنة لشغل المراتب “السادسة – السابعة – الثامنة” رجال ونساء تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية.

شروط وظائف النيابة العامة 1443

يتطلب التقدم للالتحاق بالوظائف المعلنة من قبل النيابة العامة توافر بعض الشروط العامة التي تتمثل في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أصلاً ومنشأً، ويكون حاصلاً على المؤهل العلمي المطلوب والمناسب للوظيفة المتقدم عليها، وأن يتمتع بحسن السيرة والسمعة والسلوك ولا يكون محكوماً عليه بالإدانة في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة.

اعتماد الشهادة الحاصل عليها المتقدم من وزارة التعليم في حال الحصول على الشهادة من خارج المملكة العربية السعودية، وأن يتوفر لديه اللياقة الطبية، واجتياز جميع الاختبارات والمقابلات الشخصية التي حددتها اللجنة، ومن يرغب في تقديم طلب جديد للالتحاق بالوظائف المعلنة، يمكنه ذلك الآن من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال.