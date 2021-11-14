تقديم منصة جدارة وظائف النيابة العامة.. وظائف إدارية وفنية وهندسية وفنية 1443

فرص عمل بالنيابة العامة عددها 284 وظيفة خالية لكلا الجنسين، فقد أعلنت النيابة العامة بأن هذه الوظائف متاح التقديم بها من خلال بوابة جدارة التي تخص توظيف منظومة العمل بالخدمة المدنية، حيث أعلنت النيابة العامة 1443 بأن الوظائف متاحة للرجال والنساء من خلال تخصصات عمل منها الفني والإداري والهندسي وتخصصات أخري، ويتم التعيين في الوظائف المتوفرة علي سلم رواتب الموظفين العام على عدة درجات وظيفية مختلفة، وذلك من خلال التعاقد حيث يكون التوظيف بعدد من مدن المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني جدارة الوظائف الإدارية، وسوف نوضح لكم تفاصيل ورابط التقديم في وظائف النيابة العامة بالسعودية.

وظائف النيابة العامة بالسعودية وشروط التقديم

حددت بوابة التوظيف بالنيابة العامة الشروط التي من خلالها يتم قبول التسجيل وهي كالتالي:

التقديم يكون لخريجي وخريجات جميع الشهادات الخاصة بالدبلوم المتوسط التي تتم بعد الثانوية العامة أو ما يعادل ذلك.

يمكن التقديم لمن يكون حاصلاً علي شهادات البكالوريوس.

التقديم متاح لمن حصل علي مؤهلات الدبلوم العليا بعد الحصول علي الدرجة الجامعية.

يتوفر التقديم لحاملي الدرجات الخاصة بالماجستير.

على جميع الراغبين في التقديم من النساء والرجال الحصول علي اختبار القدرة المعرفية المتعلق بالخدمة المدنية.

إذا تم الحصول علي شهادة التقديم من خارج أراضي المملكة فيجب تقديم قرار المعادلة من خلال وزارة التعليم بالسعودية.

هناك أولوية في الترشيحات الخاصة بالوظائف لغير التربوي ثم بعد ذلك تقديمات التربوي.

يجب النجاح في اجتياز المقابلة الشخصية، عند دعوة المتقدمين والمتقدمات لإجراء الاختبار .

يتطلب التقديم الحصول علي نقاط عالية وتعبئة البيانات بطريقة صحيحة وتجنب تسجيل بيانات خاطئة.

يجب أن تكون جميع البيانات المسجلة مطابقة خلال المقابلات الشخصية

رابط التقديم الإلكتروني بوظائف النيابة العامة السعودية

يتم التقديم في الوظائف الخالية إلكترونياً من خلال الدخول علي بوابة التعيينات وهي منصة جدارة، ويتم التسجيل من خلال حساب شخصي عبر منصة أبشر الإلكترونية من خلال الدخول علي نافذة النفاذ الوطني الموحد وتسجيل نموذج البيانات الخاص بالتقديم واختيار التخصص الوظيفي الذي يناسب مؤهل المتقدم للوظائف المعلنة.