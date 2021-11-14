نظام جدارة تسجيل دخول masar تقديم النيابة العامة 1443 وشروط التسجيل

ننشر رابط نظام جدارة تسجيل دخول masar للتقديم على وظائف النيابة العامة المعلن عنها اليوم، حيث بدأ موقع منظومة التوظيف الإلكتروني استقبال طلبات الراغبين والراغبات في الالتحاق بوظائف النيابة العامة 1443 اعتباراً من اليوم الأحد بتاريخ التاسع من شهر ربيع الثاني 1443هـ، واستهدف الإعلان الوظيفي كلاً من الرجال والنساء بالمملكة العربية السعودية للتعيين على المرتبة الخامسة حتى المرتبة الثامنة على سلم رواتب الموظفين العام، فمن خلال ثقفني يمكنكم الآن الحصول على رابط تقديم نيابة عامة 1443 الرسمي عبر نظام جدارة للتوظيف الإلكتروني وشروط التقديم المعلن عنها.

نظام جدارة تسجيل دخول masar

يعتبر نظام جدارة للتوظيف الإلكتروني هو بوابة إلكترونية يتم تقديم خدمة التوظيف الإلكتروني من خلاله، وقد تم إطلاقه وتطويره من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، ليتم تخصيصه لمساعدة المواطنين والمواطنات ممن يبحثون عن فرص للعمل داخل المملكة، فمن خلاله يتم السماح بالتسجيل في برنامج التوظيف والتقدم على الإعلانات الوظيفية المتاحة.

وقد تم الإعلان من جانب النيابة العامة اليوم عن توفير عدد 284 وظيفة إدارية للجنسين رجال ونساء للعمل في مختلف المناطق بالمملكة العربية السعودية من المرتبة الخامسة وحتى الثامنة على سلم رواتب الموظفين العام “الإدارية”، وقد حددت مواعيد التقديم على وظائف النيابة العامة عبر جدارة، حيث يتم استقبال طلبات التسجيل في النيابة العامة خلال الفترة التالية:

من يوم الأحد بتاريخ 14 نوفمبر 2021م الموافق لتاريخ 9 ربيع الثاني 1443هـ.

حتى يوم الخميس بتاريخ 13 ربيع الثاني 1443هـ الموافق لتاريخ 18 نوفمبر 2021م.

رابط تقديم النيابة العامة جدارة للتوظيف 1443

أعلنت النيابة العامة عن تعيين عدد 38 من الرجال وعدد 16 من النساء على الوظائف من المرتبة الخامسة، بينما سيتم تعيين 125 رجلاً و69 من النساء على الوظائف من المرتبة السادسة، وعدد 10 رجال و5 سيدات على المرتبة السابعة، وعدد 20 من الرجال وواحدة من النساء على الوظائف من المرتبة الثامنة.

وتستقبل بوابة منظومة التوظيف الإلكتروني طلبات التقديم على وظائف النيابة العامة السعودية 1443 عبر جدارة أو مسار، فمن يرغب في الحصول على رابط نظام جدارة تسجيل دخول masar الرسمي، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط التالي:

رابط نظام جدارة للتوظيف (eservices.masar.sa).

شروط تقديم النيابة العامة 1443

أوضحت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية الشروط العامة الواجب توافرها فيمن يرغبون في التقديم على الوظائف المعلنة، حيث تتمثل شروط تسجيل النيابة العامة في التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أصلاً ومنشأً.

يكون حاصلاً على المؤهل العلمي المطلوب والمناسب للوظيفة المتقدم عليها.

أن يتمتع بحسن السيرة والسمعة والسلوك ولا يكون محكوماً عليه بالإدانة في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة.

اعتماد الشهادة الحاصل عليها المتقدم من وزارة التعليم في حال الحصول على الشهادة من خارج المملكة العربية السعودية.

يتوفر لديه اللياقة الطبية.

اجتياز جميع الاختبارات والمقابلات الشخصية التي حددتها اللجنة.

ويجب العلم أن كافة الوظائف المعلنة تتطلب حضور المقابلة الشخصية، حيث من المقرر أن يتم دعوة أكثر من متقدم أو متقدمة على كل وظيفة من المتقدمين والمتقدمات الأعلى نقاطاً، ومن خلال رابط نظام جدارة تسجيل دخول masar الرسمي المرفق، يمكنكم تقديم النيابة العامة الآن.