جدارة طريقة التقديم في وظائف النيابة العامة للرجال والنساء 1443

أعلنت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، عن بدء تلقي طلبات المتقدمين والمتقدمات لشغل وظائف النيابة العامة والتي يبلغ عددها 284 وظيفة إدارية على سلم رواتب الموظفين العام من المرتبة الخامسة وحتى المرتبة الثامنة، والتقديم متاح الكترونياً الآن عبر منظومة التوظيف جدارة.

آلية التقديم في وظائف النيابة العامة للرجال والنساء 1443:-

فتحت النيابة السعودية باب التقديم للراغبين والراغبات في شغل الوظائف الادارية على سلم رواتب الموظفين العام من المرتبة الخامسة وحتى المرتبة الثامنة وذلك للرجال والنساء على حد سواء ويبلغ عدد هذه الوظائف 193 للرجال وباقي الوظائف للنساء ويمكن التقديم عبر اتباع الخطوات الآتية:-

الدخول على موقع منظومة التوظيف جدارة.

يتم اختيار الوظيفة المطلوب الترشح لشغلها والتي تتفق مع المؤهل العلمي الحاصل عليه المتقدم أو المتقدمة، ويجب أن يتم استيفاء البيانات المطلوبة بدقة حيث أنه سوف يتم مطابقة البيانات المسجلة على منظومة التوظيف جدارة مع الاوراق والمستندات وأيضاً الجهات ذات العلاقة، وفي حالة وجود أي اختلاف سيتم استبعاد المتقدم أو المتقدمة من الترشح لشغل الوظيفة المتقدم لها.

الحاصلين على الدبلوم المتوسط بعد الثانوية العامة وما يعادلها.

الحاصلين على الدرجة الجامعية الأولي وهي درجة البكالوريوس.

الحاصلين على درجة الدبلوم بعد الدرجة الجامعية الأولي (البكالوريوس).

الحاصلين على درجة الماجستير.

الحصول على اختبار القدرة المعرفية الخاصة بالخدمة المدنية.

اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة والتي سوف تتم بمعرفة النيابة العامة.

اجتياز المقابلة الشخصية، حيث سيتم دعوة أكثر من متقدم على وظيفة معينة وسيتم اختيار الأعلى نقاطاً من بين المتقدمين.

يجب معادلة المؤهل من قبل وزارة التعليم، إذا كان تم الحصول على المؤهل من خارج المملكة.

سيتم مطابقة بيانات المتقدمين خلال اجراء المقابلة الشخصية، وإذا وجد أي اختلاف بين البيانات المدخلة في منظومة التوظيف جدارة والاوراق والمستندات سيتم استبعاد المرشح.

يجب على المتقدم أو المتقدمة الحضور في المواعيد المحددة للمطابقة، حيث أن تخلف المتقدم أو المتقدمة عن الحضور سوف يؤدي إلى استبعادهم من الترشح النهائي لشغل الوظائف المعلن عنها.

الفئات المسموح لها التقدم لشغل الوظائف المعلن عنها:-الشروط الواجب توافرها في المتقدمين:-