وظائف الإنتاج الحربي للمحاسبين والمهندسين.. الشروط ورابط التقديم 2021

وظائف الهيئة القومية للإنتاج الحربي، حيث أعلنت اليوم الهيئة عن حاجتها الي شغل عدد من الفرص الوظيفية في الشركات التي تتبع لها من خلال بعض التخصصات الوظيفية التي تحتاج إليها هيئة الإنتاج الحربي المصري، حيث يتم اختبار جميع المتقدمين للوظائف من خلال قطاع التدريب الذي يتبع الي الإنتاج الحربي عبر عدة لجان متخصصة من خلال موعد يتم تحديده من الهيئة، ويتم قبول الأعداد التي تم تحديدها للإعلان الوظيفي من خلال الترتيب الخاص بالمتقدمين للوظائف بنتيجة الاختبار، بعد أن يتم مراجعة الأصول الخاصة بالمستندات المتعلقة بالتقديم وفق الشروط التي تحددها الهيئة، وسوف نوضح لكم شروط التقديم في وظائف الإنتاج الحربي وشروط الوظائف الجديدة.

وظائف الإنتاج الحربي 2021

حددت وزارة الإنتاج الحربي عدد من الشروط التي يجب توافرها في أي متقدم للوظائف المتاحة، ومنها ما يلي:

المتقدم للوظائف يجب أن يكون من الحاصلين على بكالوريوس هندسة بالتخصصات التالية (مدني أو عمارة)، علي أن يجيد العمل على البرامج الهندسية مثل (الرسم الهندسي وكافة التصميمات الهندسية)، وأن يكون لدي المتقدم خبرة جيدة في مجال الأعمال الخاص بالإنشاءات أو المقاولات.

من يتقدم للوظائف المتاحة يجب أن يكون من الحاصلين على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة، وأن يكون للمتقدم خبرة جيدة في الأعمال الخاصة بكل من: إجادة التسجيل بالدفاتر المحاسبية والقدرة علي إعداد كافة الإقرارات الضريبية التي تتم شهرياً أوسنوياً، بالإضافة الي الإلمام بإجراءات الأعمال التي تخص المشتريات والمناقصات وجميع الأعمال المرتبطة بفض المظاريف وخصائص البت القانونية والترسية ومعرفة الإجراءات الخاصة بصياغة العقود وكذلك خطابات الضمان.

شروط وظائف الإنتاج الحربي للتقديم

يتم التقديم في وظائف الإنتاج الحربي المختلفة بعد توافر الشروط التالية لجميع المتقدمين:

يجب علي المتقدم للوظائف أن يكون مصري الجنسية فقط.

عند التقديم يجب علي كل متقدم أن يكون لائقًا صحيًا.

يجب تأدية الخدمة العسكرية أو الحصول علي إعفاء وذلك فيما يخص الذكور فقط.

يجب أن يتقبل المتقدم للوظائف العمل بأي محافظة داخل جمهورية مصر العربية وذلك بعد القبول.

يشترط للتقديم أن لا يزيد السن الخاص للمتقدم عن 30 سنة.

التقدير العام للتخرج يجب أن لا يقل عن جيد جدًا.

يجب إتقان اللغة الانجليزية واستخدام الحاسب الآلي.

يتطلب من كل متقدم اجتياز جميع الاختبارات التي تخص التقديم.

طريقة التقديم في الوظائف الخالية

يتم التقديم في وظائف الإنتاج الحربي الجديدة من خلال ملي استمارة التقديم التي توفرها الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني التالي: الإنتاج الحربي، ثم ملي الاستمارة خلال التوقيت الخاص بالتقديم مع رفع جميع المستندات المطلوبة بصيغة PDF.