انت الان تتابع تفاصيل خبر الهيئة القومية للإنتاج الحربي تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في شركاتها والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن عدد من الوظائف الشاغرة لديها، وذلك في عدد من التخصصات التي تطلبها الهيئة للعمل في شركاتها، فيمن تتوافر فيه الشروط اللازمة لقبول طلب العمل بها، والتي سوف نوردها في الأسفل، على أن يتم التقديم على الموقع الالكتروني الذي حددته الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ويجب على المتقدم أن يتقدم إلى الوظيفة التي تتوافق مع المؤهل الحاصل عليه.

الوظائف الشاغرة بالهيئة القومية للإنتاج الحربي:-

تطلب الهيئة القومية للإنتاج الحربي الوظائف التالية للعمل في شركاتها وذلك كما يلي:-

أولاً:- من الحاصلين على بكالوريوس الهندسة تخصص مدني وعمارة بشرط أن يتوافر لديه ما يلي:-

– إجادة العمل على برامج الرسم الهندسي والتصميمات الهندسية.

– أن تكون للمتقدم خبرة في مجال الانشاءات والمقاولات.

ثانياً:- من الحاصلين على بكالوريوس التجارة شعبة محاسبة بشرط أن تتوافر في المتقدم ما يلي:-

– أن يكون لديه خبره في أياً من الخبرات التالية:- ( التسجيل بالدفاتر المحاسبية وإعداد الاقرارات الضريبية الشهرية والسنوية، اجراءات المناقصات وأعمال فض المظاريف والبت والترسية ومراجعة المستخلصات ومتابعة وصياغة العقود وخطابات الضمان، الخبرة في مجال أعمال الانشاءات والمقاولات).

شروط عامة في كافة المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها:-

أن يكون المتقدم متمتع بالجنسية المصرية.

أن يكون لائق صحياً للعمل بالوظائف المذكورة.

أداء الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها.

قبول العمل في كافة محافظات الجمهورية.

السن لا يزيد عن 30 عام في 1/11/2021.

تقدير التخرج لا يقل عن جيد جداً.

اجادة اللغة الانجليزية والحاسب الآلي.

اجتياز كافة الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

كيفية التقديم:-

يتم التقديم اعتباراً من تاريخ نشر الاعلان ولمدة 15 يوماً عبر استيفاء بيانات استمارة التقديم على الوظائف، ويجب على المتقدمين مراعاة الدقة في استيفاء البيانات المدخلة حيث أن أية أخطأ في البيانات المدخلة سوف يترتب عليها عدم استكمال اجراءات شغل المتقدم للوظيفة واستبعاده من المتقدمين.

قواعد الاختبار:-