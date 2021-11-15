رابط التقديم في وظائف الإنتاج الحربي للجنسين 2021 والشروط المطلوبة

أعلنت الهيئة القومية للإنتاج الحربي التابعة لوزارة الانتاج الحربي، عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة لديها، وأنه يمكن للراغبين في شغل تلك الوظائف الشاغرة لدي الهيئة، القيام بتسجيل بياناتهم وذلك عبر الموقع الالكتروني الذي حددته الهيئة، وذلك بشرط انطباق الشروط المطلوبة لشغل هذه الوظائف على المتقدمين لشغلها والتي على رأسها تمتعهم بالجنسية المصرية كشرط أساسي للتسجيل في هذه الوظائف.

التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف المعلن عنها:-

أعلنت الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن حاجتها لتخصصين فقط لشغل الوظائف الشاغرة لديها وهذين التخصصين هما:-

أولاً:- الحاصلين على بكالوريوس الهندسة تخصص مدني وعمارة:- حيث يشترط في المتقدمين لشغل هذه الوظيفة أن يجيد العمل على برامج الرسم الهندسي والتصميمات الهندسية، وأن يكون لديه خبرة في مجال أعمال الانشاءات والمقاولات.

ثانياً:- الحاصلين على بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة:- بشرط أن يكون لديه الخبرة المطلوبة للقيام بأي من المجالات الآتية:-

التسجيل في الدفاتر المحاسبية.

إعداد الاقرارات الضريبية الشهرية والسنوية.

القيام بإجراءات المناقصات واعمال فض المظاريف والبت والترسية.

مراجعة المستخلصات ومتابعة العقود وصياغاتها وخطابات الضمان.

أن يكون متمتع بجنسية جمهورية مصر العربية.

اللياقة الصحية للمتقدم لتحمل أعباء الوظيفة.

أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو تم اعفاؤه منها.

أن يقبل المتقدم العمل في كافة محافظات الجمهورية,

السن لا يزيد عن 30 سنة في أول نوفمبر 2021.

التقدير لا يقل عن جيد جداً.

اجادة اللغة الانجليزية ومهارات استخدام الحاسب الآلي.

الشروط العامة المطلوب توافرها في المتقدم لشغل الوظائف المعلن عنها:-

رابط التقديم في وظائف الهيئة القومية للإنتاج الحربي للجنسين 2021

التقديم متاح لمدة خمسة عشر يوماً من تاريخ الاعلان عن طريق ملء استمارة التوظيف بالهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك خلال المواعيد المحددة، ولن يتم الالتفات لأية طلبات ترد بعد مرور الخمسة عشرة يوماً المسموح بها للتقديم في تلك الوظائف.

ملحوظة:- لن يتم قبول أي طلبات ترد بالبريد أو اليد، ولن يتم قبول أية طلبات غير مستوفاة للشروط التي ذكرنها من قبل، حيث أن انطباق الشروط على المتقدم يعد شرطا اساسيا للقبول في شغل تلك الوظائف المعلن عنها.