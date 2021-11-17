وظائف وزارة الصناعة والثروة المعدنية… كوادر المحاجر 1443

وظائف وزارة الصناعة والثروة المعدنية، فقد أعلنت اليوم وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن بداية التسجيل في المبادرة التي تم إعدادها من أجل التدريب التي توفرها الوزارة لجميع المتقدمين، حيث أن هذه الوظائف تنتهي بالتوظيف، حيث تم توفير ما يقرب من 1400 فرصة لتوظيف السعوديين للعمل كمسؤولين من خلال المحاجر والكسارات، وقد وضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال حسابها الرسمي علي منصة تويتر، بأن التقديم يتطلب توافر بعض الشروط التي يجب توافرها في جميع المتقدمين، والتي من بينها أن يكون المتقدمين من حاملي الجنسية السعودية حتي يتم قبول طلب التقديم، وسوف نوضح لكم خطوات التقديم في وظائف وزارة الصناعة والثروة المعدنية لجميع الأفراد المتواجدين داخل المملكة العربية السعودية.

وظائف وزارة الصناعة والثروة المعدنية

وزارة الصناعة والثروة المعدنية حرصت علي توضيح بعض الأمور، والتي من بينها بأن هناك شراكة مميزة مع القطاع الخاص، فقد تم توفير 1400 فرصة للتدريب الذي يعمل علي تأهيل جميع الكوادر الوطنية ثم تأتي بعد فترة التدريب التوظيف كمختصين بالمحاجر والكسارات، ويأتي تفعيل هذه الوظائف من أجل رغبة الوزارة في تطوير وتنمية قطاع عمل التعدين والتمكن من توفير وخلق فرص وظيفية لتعيين أبناء المملكة من الذكور والإناث.

خصائص برنامج التوظيف بوزارة الصناعة والثروة المعدنية

برنامج التوظيف يعمل علي توفير فرص عمل حقيقية بقطاع التعدين من أجل تولي الإشراف على المحاجر بجميع مدن المملكة، حيث يتم العمل علي تعيين أبناء المملكة الذي يعتبر جزء هام من أجل تنفيذ الخطوات التنموية لهذا القطاع وبما يتماشى أيضاً مع رؤية تنمية المملكة حتي عام 2030 في الاستثمار الجاذب للعامل البشري ولجميع الأفراد من الكفاءات الوطنية.

كما يعمل البرنامج الذي يخص التدريب علي توفير الأيدي العاملة التي تكون مؤهلة للعمل في المجال الخاص بالمحاجر بهدف تقديم دعم متكامل لحاملي الرخص التعدينية وذلك وفق سياسيات نظام الاستثمار التعديني.

طريقة التقديم في الوظائف الخالية

يتم الدخول علي موقع كوادر المحاجر الذي يعتبر الموقع الرسمي من اجل التقديم في الفرص التدريبية المنتهية بالتوظيف من جانب الوزارة، حيث يتم الدخول الي الموقع وتسجيل البيانات التالية بالترتيب: