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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت الهيئة القومية للإنتاج الحربي، إحدى الهيئات التابعة لوزارة الانتاج الحربي عن فتح باب التقديم للوظائف الشاغرة لديها من حملة المؤهلات التي تحتاجها الهيئة لسد احتياجاتها في الوظائف الشاغرة لديها للعمل في إحدى الشركات التابعة للهيئة، ولأن هذه الهيئة تابعة لوزارة الانتاج الحربي، فهي تتطلب شروطاً معينة يستلزم أن تكون متوافره في الراغبين في شغل هذه الوظائف، وهذه الوظائف متاحة للجنسين على حد سواء، بشرط توافر الشروط المطلوبة فيمن يتقدم لشغل الوظائف.

رابط استمارة التقديم في وظائف الهيئة القومية للإنتاج الحربي للجنسين 2021

حددت الهيئة القومية للإنتاج الحربي رابطاً الكترونياً يمكن خلاله للراغبين في التقدم في هذه الوظائف وهذا الرابط هو الذي يتم من خلالها فقط التقديم والتسجيل في تلك الوظائف وهو عبارة عن رابط أنشأته الهيئة من نماذج جوجل ويمكن التقديم من خلال اتباع الخطوات الآتية:-

الدخول على رابط استمارة وظائف الهيئة القومية للأنتاج الحربي.

يتم استيفاء البيانات الموجودة في النموذج الخاص بالاستمارة من الاسم والرقم القومي والوظيفة المتقدم لها وتاريخ الميلاد والمؤهل الدراسي وغيرها من البيانات المطلوبة الأخرى.

لابد الأخذ في الاعتبار عن ملء استمارة التوظيف لوظائف الانتاج الحربي على ضرورة أن تكون البيانات المسجلة صحيحة ودقيقة، حيث يتم التحري عن صحة ودقة البيانات المدخلة مع الجهات ذات العلاقة، وفي حالة ما إذا كانت البيانات المدخلة غير صحيحة أو وجد اختلاف في البيانات مع الأوراق والمستندات يتم استبعاد صاحبها من طلب شغل الوظيفة.

المؤهلات المطلوبة لشغل الوظائف المعلن عنها:-

يتم الاعلان رقم 1 الخاص بالهيئة القومية للإنتاج الحربي الوظائف الشاغرة والتي تحتاج إلى المؤهلات الآتية:-

بكالوريوس الهندسة تخصصات مدني وعمارة ممن يجيدون العمل على برامج الرسم الهندسي والتصميمات الهندسية، ولديه خبره في العمل لدي شركات المقاولات والانشاءات.

بكالوريوس التجارة شعبة محاسبة.

ويمكن التعرف على الشروط الخاصة وقواعد الاختبار بقواعد اختيار المتقدمين والمتقدمات لشغل الوظائف الشاغرة بالهيئة من خلال الاعلان الخاص بالهيئة التالي:-

علماً بأن مواعيد التقديم متاحة لمدة أسبوعين من تاريخ الإعلان والتقديم متاح الأن، من خلال تسجيل البيانات في الاستمارة المعدة لذلك.