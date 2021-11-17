وظائف في مدينة الرياض للنساء, يبحثن الكثير من النساء المقيمات داخل مدينة الرياض عن فرص عمل مختلفة, حيث يوجد الكثير من الزوجات المقيمات داخل مدينة الرياض المصاحبات لأزواجهن ويرغبون في الحصول علي وظيفة مناسبة يقدرن بها علي مساعدة أزواجهن علي تدبر أمور الحياة المختلفة من مأكل ومشرب, لذا وجب علينا أن نقوم بجمع لكم بعض من الوظائف لعدد من الشركات المختلفة التي ترغب في تعيين نساء مقيمات في مجالات العمل لديهم.وظائف في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية للنساء المقيمات
توفر بعض الشركات الخاصة عدد من الوظائف المتميزة للنساء المقيمات بمدينة الرياض السعودية علي أن يتم تقديم الطلب عبر وسائل التواصل, مما سوف نوضح لكم فيما بعد.
- مطلوب سيده لشغل وظيفة خدمة عملاء وتسويق, أعلنت إحدي الشركات الخاصة داخل مدينة الرياض عن حاجتها إلي موظفات مقيمات للعمل في مجال خدمة العمل والتسويق, ولكن يشترط أن تجيد التعامل مع الحاسب الآلي, كما يكون لديها حسن مظهر ولياقة في الكلام, وعلي من ترغب في التقدم إرسال السيرة الذاتية علي العنوان الإلكتروني الآتي [email protected]
- مطلوب مصممة علي برامج الحاسب الآلي, تم الإعلان عن حاجة إحدي الشركات بالمملكة العربية السعودية عن حاجتها إلي مصممة علي برامج أوتوكاد وثري دي ماكس, ولابد من معرفة أنه سوف يكون عدد أيام العمل هو ست أيام في الأسبوع وسوف يكون عدد ساعات العمل خلال اليوم هو ثمان ساعات, وعلي من ترغب في التقدم إرسال السيرة الذاتية علي العنوان الإلكتروني الآتي [email protected]
- مطلوب محاسبة, مطلوب لشغل وظيفة محاسبة في إحدي الشركات الخاص في مدينة الرياض, ولكن هناك بعض الشروط التي لابد ان تتوافق مع متطلبات العمل, وهذا الشروط هي ( لابد أن تكون حاصلة علي دبلوم تجارة – يجب أن تكون قادرة علي التعامل مع برامج الكومبيوتر المختلفة وهي مايكروسوفت كما يجب أن تجيد التعامل مع برنامج سماك- لابد أن تكون تجيد اللغة الانجليزية), علي أن يتم إرسال السيرة الذاتية علي البريد الإلكتروني الآتي [email protected]
- مطلوب نساء لعمل في وظيفة كاشير وموظفة استقبال, مطلوب لمطعم في حي الرمال كاشيرات وموظفة استقبال 0503001605.
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وظائف في مدينة الرياض للنساء, يبحثن الكثير من النساء المقيمات داخل مدينة الرياض عن فرص عمل مختلفة, حيث يوجد الكثير من الزوجات المقيمات داخل مدينة الرياض المصاحبات لأزواجهن ويرغبون في الحصول علي وظيفة مناسبة يقدرن بها علي مساعدة أزواجهن علي تدبر أمور الحياة المختلفة من مأكل ومشرب, لذا وجب علينا أن نقوم بجمع لكم بعض من الوظائف لعدد من الشركات المختلفة التي ترغب في تعيين نساء مقيمات في مجالات العمل لديهم.وظائف في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية للنساء المقيمات
توفر بعض الشركات الخاصة عدد من الوظائف المتميزة للنساء المقيمات بمدينة الرياض السعودية علي أن يتم تقديم الطلب عبر وسائل التواصل, مما سوف نوضح لكم فيما بعد.
- مطلوب سيده لشغل وظيفة خدمة عملاء وتسويق, أعلنت إحدي الشركات الخاصة داخل مدينة الرياض عن حاجتها إلي موظفات مقيمات للعمل في مجال خدمة العمل والتسويق, ولكن يشترط أن تجيد التعامل مع الحاسب الآلي, كما يكون لديها حسن مظهر ولياقة في الكلام, وعلي من ترغب في التقدم إرسال السيرة الذاتية علي العنوان الإلكتروني الآتي [email protected]
- مطلوب مصممة علي برامج الحاسب الآلي, تم الإعلان عن حاجة إحدي الشركات بالمملكة العربية السعودية عن حاجتها إلي مصممة علي برامج أوتوكاد وثري دي ماكس, ولابد من معرفة أنه سوف يكون عدد أيام العمل هو ست أيام في الأسبوع وسوف يكون عدد ساعات العمل خلال اليوم هو ثمان ساعات, وعلي من ترغب في التقدم إرسال السيرة الذاتية علي العنوان الإلكتروني الآتي [email protected]
- مطلوب محاسبة, مطلوب لشغل وظيفة محاسبة في إحدي الشركات الخاص في مدينة الرياض, ولكن هناك بعض الشروط التي لابد ان تتوافق مع متطلبات العمل, وهذا الشروط هي ( لابد أن تكون حاصلة علي دبلوم تجارة – يجب أن تكون قادرة علي التعامل مع برامج الكومبيوتر المختلفة وهي مايكروسوفت كما يجب أن تجيد التعامل مع برنامج سماك- لابد أن تكون تجيد اللغة الانجليزية), علي أن يتم إرسال السيرة الذاتية علي البريد الإلكتروني الآتي [email protected]
- مطلوب نساء لعمل في وظيفة كاشير وموظفة استقبال, مطلوب لمطعم في حي الرمال كاشيرات وموظفة استقبال 0503001605.
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