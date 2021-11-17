وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالسعودية تطلق مبادرة توظيف 1400 سعودي

وزارة الصناعة والثروة المعدنية ، في إطار جهود وزارة الصناعة السعودية لكي تخلق فرص وظيفية متعددة لأبناء وطنها ، حيث أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية تويتر بالسعودية، عبر حسابها الرسمي، أنها بدأت بالفعل في استقبال التسجيلات في مبادرة تدريب 1400 سعودي وأيضاً توظيفهم كمسؤولين في المحاجر والكسارات ولمزيد من الأخبار في هذا الصدد تابعونا في الأسطر القادمة.

وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالسعودية

قامت الوزارة بوضع حجر الأساس وتدشين البوابة الإلكترونية للمبادرة التي هي منصة الثروة المعدنية. وذلك خلال اجتماعها الثالث للجنة التوجيهية وهذا الاجتماع برعاية نائب الوزير لشؤون التعدين المهندس (خالد بن صالح المديفر). وهذا بالشراكة مع كليات التميز، بالإضافة إلى صندوق الموارد البشرية “هدف” وأيضاً وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كما أن نائب وزير الصناعة لشؤون التعدين أشاد بالشركات التي قامت بالتفاعل مع المبادرة كما أنها وقعت العقود الأولية للتدريب والتوظيف. وقام نائب الوزير بدعوة المستثمرين في هذا القطاع بمبادرة في التفاعل مع تنمية المجتمعات المحيطة نظراً لأهمية هذا القطاع لمواقعه التعدينية كما أن ذلك التفاعل يسهم في تنمية هذا القطاع كما انه استكمل أن الوزارة تريد توظيف أبناء الدولة وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني الجديد.

تصريح وزارة الزراعة والثروة المعدنية

أما بالنسبة للمبادرة فقد أطلقتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية في منتصف العام الحالي 2021، وذلك في إطار الجهود المبذولة لكي يتم تحقيق الأهداف الاستراتيجية الشاملة للتعدين وتلك الأهداف التي تتضمن :

خلق الفرص الوظيفية للمواطني.

بالإضافة لتنمية القطاع التعديني في المملكة.

وذلك سيتم من خلال تحسين أداءها البيئي وعمليات الصحة والسلامة في مشاريع القطاع.

بالإضافة إلى رفع حضور المشاركة المجتمعية للمشاريع.

مع رفع الامتثال للاشتراطات والالتزامات وفق نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية.

كما أعلنت الوزارة، عبر حسابها على تويتر، أمس يوم الثلاثاء. بدء التسجيل في المبادرة، كما دعت الذين ليهم الرغبة في الالتحاق بتلك الوظائف للتسجيل في البرنامج التدريبي المصمم لهذا الغرض، من خلال:

http://Qas.coe.com.sa

وزارة الزراعة والثروة المعدنية وظائف

نشرت الوزارة، عبر تويتر، إنفوجراف يوضح أهداف المبادرة، والتي تتمثل في:

في البداية خلق الفرص الوظيفية.

بالإضافة إلى تطوير مستوى الإشراف على مواقع المحاجر وذلك وفقاً متطلبات واشتراطات الوزارة.

كما أنها تهتم ببناء وتطوير الكوادر الوطنية.

وخلال شهر نوفمبر الحالي، حصلت وزارة الصناعة والثروة المعدنية على اربعه شهادات عالمية من المنظمة الدولية للمعايير (آيزو – ISO)؛ وذلك لتحقيقها معايير الجودة العالمية في عدة مجالات منها التقنية ، أمن المعلومات،وإدارة الجودة بالإضافة إلى استمرارية الأعمال.

وفي النهاية نتمنى أن تكون المقالة قد نالت إعجابكم ودمتم بخير.