وظائف مركز الأمير سلطان المهارات والمؤهلات المطلوبة وطريقة التقديم

وظائف مركز الأمير سلطان التي تم الإعلان عنها من قبل مركز الدراسات والبحوث الدفاعية من خلال الموقع الإلكتروني للمركز، حيث أعلن المركز عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة لديه، عبارة عن وظائف فنية شاغرة للمواطنين السعوديين، من حملة الدبلوم في تخصصات مختلفة، وفيما يلي سوف نوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بالوظائف المطلوبة، وكيفية التقديم عليها، للعمل بمقر مركز الدراسات والبحوث الدفاعية في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية

أوضحت إدارة مركز الدراسات والبحوث المسمى الوظيفي للوظائف الشاغرة، وهي وظيفة Exercise & Field Trials Support Officer، ووظيفة مسؤول السلامة.

القيام بعمل مسح ميداني للتجارب والمهام.

الدعم اللوجستي في المواقع.

القيام برفع كل ما يخص إدارة الميدنة من خلال النظام (ERP).

العمل على امداد موقع التجربة بالاتصال اللاسلكي.

وضع المعدات والأجهزة في الأماكن المطلوبة.

عمل مراقبه مستمرة لأجهزة المهمة، والتأكد من حالة العمل، وعمل معالجة في حالة حدوث أي عطل.

القيام باستلام وتسليم المعدات للجهات المعنية ونقلها للمركز.

أن يكون المتقدم يجيد استخدام الحاسب الآلي، وبرامج المايكروسوفت أوفيس (وورد، إكسل، باوربوينت).

أن يكون المتقدم يجيد استخدام الإنترنت.

امتلاك مهارات التواصل والقدرة على حل المشكلات واتخاذ القرارات.

يشترط إجادة اللغة الإنجليزية.

المؤهلات العلمية لشغل الوظيفة أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الدبلوم التقني في التخصص ذي الصلة، فني أو تقني.

يقوم الموظف بمتابعة اشتراطات ومتطلبات السلامة في كلا من بيئة العمل، والمباني.

القيام بمتابعة ووضع الخطط من أجل إخلاء المباني.

القيام بالإشراف الميداني على عمليات الاخلاء وكذلك أيضا الوصول لنقاط التجمع.

عمل زيارات ميدانية للمواقع والقيام برفع تقارير بشأن السلامة بشكل دوري.

عمل متابعة لكلا من أجهزة الإنذار والاطفاء، والقيام بإجراء فحص بشكل دوري من أجل التأكد من عملها بالشكل المطلوب.

أن يكون الشخص قادر على العمل وسط الضغوط.

لديه مهارة القدرة على التعامل مع المواقف.

أن يكون حاصل على دورة في السلامة والصحة المهنية، كما يفضل أن يكون حاصل على دورة اسعافات أولية ودورة مكافحة حرائق.

إجادة اللغة الإنجليزية.

حاصل على شهادة دبلوم في تخصص الأمن والسلامة.

وصف وظيفة مسؤول دعم التمارين والتجارب الميدانية Exercise & Field Trials Support Officerالمهارات المطلوبة لشغل الوظيفةوصف وظيفة مسؤول السلامةالمهارات والمؤهلات المطلوبةطريقة التقديم على وظائف مركز الأمير سلطان:

أوضحت إدارة المركز أنه يمكن لمن يرغب في شغل الوظائف الشاغرة التقديم على وظائف مركز الأمير سلطان، كما أوضحت أن التقديم على الوظائف متاح خلال هذه الفترة المحددة ابتداءا من يوم 18 نوفمبر 2021 وحتى 17 يناير 2022.