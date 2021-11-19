انت الان تتابع تفاصيل خبر إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 19/11/2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نشرت جريدة الوسيط في عددها الصادر اليوم الجمعة 19 نوفمبر 2021، مجموعة من فرص العمل الشاغرة للشباب للعمل بكبرى الشركات والمكاتب والمصانع بالقطاع الخاص، لجميع المؤهلات عليا ومتوسطة وبدون مؤهل، ونتابع الآن على مصر فايف من خلال خدمة الوظائف الخالية تقديم مختلف الوظائف المتميزة لجميع الباحثين عن عمل، ونستعرض الآن وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 19/11/2021.

نقدم اليوم الجمعة عدد جديد من وظائف جريدة الوسيط الشاغرة لجميع المؤهلات، حيث نشرت وظائف في مختلف التخصصات من مهندسين ومحامين ومحاسبين وممرضين وعمال وحرفيين وتلى سيلز وموظفين استقبال وسكرتارية ومدرسين وسائقين وفنيين وعمال خدمات وعمال نظافة وغيرها من الوظائف الشاغرة، ونستعرض الآن اهم وظائف جريدة الوسيط لليوم الجمعة 19 نوفمبر 2021 على مصر فايف.

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وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة

وظائف خالية بشركة كبرى تعمل في مجال المقاولات. فرص عمل بشركة أذواة منزلية. وظائف خالية بشركة أثاث كبرى لجميع المؤهلات. مطلوب أفراد امن لشركة أي أس أل للأمن ونقل الأموال. وظائف خالية بمدرسة دولية كبرى بالشيخ زايد. براتب 5000 جنية وظائف خالية بشركة سياحية كبرى. مطلوب عمال لمزرعة كبرى برواتب مجزية.

وننشر الآن بالصور جديد إعلانات وظائف الوسيط اليوم الجمعة 19/11/2021 على مصر فايف.