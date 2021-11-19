وظائف مستشفى قوى الأمن بالدمام وظائف إدارية للجنسين

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية للمستشفى عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة لديها، كما أوضحت أنه على من يرغب في التقديم على وظائف مستشفى قوى الأمن من كلا الجنسين، ينبغي أن ينطبق عليه عدة شروط ويمتلك المهارات اللازمة للتخصص المطلوب، كما أوضحت أن تلك الوظائف عبارة عن وظائف إدارية للجنسين، للعمل بمختلف فروع المستشفى داخل مدينة الدمام.

شروط وظائف مستشفى قوى الأمن بالدمام

أشارت إدارة المستشفى على أن تلك الوظائف الإدارية تحت المسمى الوظيفي أخصائي العلاقات العامة والإعلام Public Relation & Media Specialist، متاحة فقط للسعوديين، على أن يتوافر لدى المتقدم الشروط التالية:

أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس في مجال العلاقات العامة والإعلام، أو تخصصات ذات صلة بالتخصص المطلوب.

أن يكون المتقدم لديه خبرات سابقة في تلك التخصص.

إجادة اللغتين العربية والإنجليزية في الكتابة والمحادثة.

القدرة على استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.

يمتلك مهارة استخدام طابعات الفاكس والماسح الضوئي.

إجادة استخدام نظام مايكروسوفت ويندوز.

أن يكون شخصية قيادية.

يمتلك الشعور بالمسؤولية.

فترة التقديم لشغل تلك الوظائف

بينت إدارة مستشفى قوى الأمن أن الفترة المتاحة للتقديم على شغل تلك الوظائف الشاغرة تبدأ من تاريخ يوم 18 نوفمبر الجاري، وتستمر حتى تاريخ 23 نوفمبر 2021، كما أوضحت أن التقديم يتم إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني للمستشفى.

العمل على إنشاء مواد تسويقية وترويجية مطبوعة إلكترونية.

العمل مع المعلنين من أجل تقديم الإعلانات في الوقت المناسب.

نسخ وتدقيق ومراجعة الاتصالات.

تصميم وإطلاق حملات تسويق من خلال البريد الإلكتروني.

تنفيذ وصيانة وتصميم وتشغيل الموقع.

عمل خطط لتقديم الدورات التعليمية ونفقات المواد لتلك الميزانية.

الترويج للمنتجات والخدمات من خلال مبادرة العلاقات العامة.

تطوير الحملات التسويقية.

إعداد جداول الأعمال وإجراء البحوث.

العمل على أداء المهام والواجبات الأخرى القابلة للتطبيقات المعينة في نطاق معارفه ومهاراته وقدراته.

القيام بتنسيق المعارض التجارية والمؤتمرات والمقابلات الصحفية.

القيام بإجراء توعية إعلامية على نطاق واسع.

العمل على تحديد وتطوير وتنفيذ استراتيجية الاتصالات لجهات الاتصال الإعلامية الرئيسية.

مراجعة العملاء.

وصف الوظيفة