وظائف خالية للمؤهلات المتوسطة وللطلبة بشركة تربو وان لخدمات السيارات برواتب مجزية

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محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة تربو وان لخدمات السيارات عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة للمؤهلات المتوسطة وللطلبة بشرط التفرغ من الجنسين، برواتب مجزية تصل إلى 4500 جنيه، للعمل بمول العرب بأكتوبر، ونستعرض الآن على مصر فايف تفاصيل وطرق التقدم للوظائف المطلوبة كالتالي:-

وظائف شركة تربو وان لخدمات السيارات

مطلوب مندوبين تسويق ومبيعات، ويشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط أو طلبة من الجنسين، وان لا يزيد السن عن 40 سنة، براتب 2000 جنيه أساسي بالإضافة إلى 1500 جنيه عمولة. مطلوب فني غسيل سيارات داخلي وخارجي، مؤهل متوسط ويشترط خبرة في مجال العمل وان لا يزيد السن عن 40 سنة، براتب 4500 جنيه. مطلوب عمال غسيل سيارات بدون خبرة، مؤهل متوسط وطلبة، براتب 3000 جنيه.

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شروط ومزايا وطرق التقدم لوظائف شركة تربو وان

يشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط، وللطلبة يشترط التفرغ، وان لا يزيد السن عن 40 سنة، للعمل بمول العرب بأكتوبر، وتقدم الشركة لراغبين رواتب مجزية وتأمينات طبية واجتماعية وتبس وحوافز، وللراغبين في الالتحاق بالوظائف المطلوبة يرجى تعبئة البيانات المطلوبة عبر الرابط التالي ” وظائف شركة تربو وان لخدمات السيارات“.