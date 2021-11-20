انت الان تتابع تفاصيل خبر مطلوب سائقين وعمال للعمل فورا بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين للمؤهلات المتوسطة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعلن الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين عن فتح باب التعيين لشغل عدد من الوظائف الشاغرة للمؤهلات المتوسطة، بنظام العقد المؤقت والمكافئات، حيث نواصل على مصر فايف من خلال خدمة الوظائف الخالية، في تقديم جديد الوظائف الشاغرة في جميع المجالات وتتناسب مع كافة المؤهلات، لتوفير فرص العمل المناسبة للراغبين، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي:-

وظائف الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

مطلوب سائقين نقل ثقيل، ويشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط وخبرة في مجال العمل، وأن لا يزيد السن عن 35 سنة، وان يكون المتقدم حاصل على رخصة قيادة درجة أولي. مطلوب عمال نقل ثقيل، ويشترط أن لا يزيد السن عن 28 سنة وخبرة سابقة في مجال العمل، ويشترط أن لا يقل لمؤهل عن محو الأمية أو ابتدائية أو إعدادية.

المستندات والأوراق المطلوبة

صورة المؤهل الدراسي. صورة شهادة الموقف من التجنيد. صورة بطاقة الرقم القومي. صورة من شهادة الميلاد. رخصة قيادة سارية. شهادة خبرة في مجال العمل المطلوب.

وظائف آخري:

كيفية التقديم للوظائف المطلوبة

للراغبين في التقدم لشغل الوظائف المعلنة أعلاه، يرجى تقديم الطلبات شخصيا باسم السيد المهندس رئيس قطاع النقل بمقر الشركة بالعنوان التالي ” 1 ميدان السواح – سراي القبة بالقاهرة – الدور الثاني” وذلك خلال الفترة من يوم الأحد 21 نوفمبر 2021، حتى يوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021، ولن يلتفت إلى الطلبات المقدمة عبر البريد.