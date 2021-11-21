الإعلان عن وظائف شركة ولاء للتأمين في 23 مدينة بالمملكة العربية السعودية تعرف على التفاصيل

شركة ولاء للتأمين أحد أبرز شركات التأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية، والتي تم تأسيسها عام 2006 في مدينة الخبر وتختص الشركة بتسهيل كافة الخدمات التأمينية، وفي الأيام السابقة قد تم طرح عدد من وظائف شركة ولاء للتأمين لخريجي الثانوية العامة وما فوق تعرف على التفاصيل وسارع بالتقديم.

وظائف شركة ولاء للتأمين

أعلنت شركة ولاء للتأمين وهي أحد الشركات الرائدة في مجال التأمين داخل السعودية عن إتاحة عدد من الوظائف الشاغرة، وأفصحت الشركة عن رغبتها في توظيف عدد من خريجي الثانوية العامة وما فوق، والوظيفة المتاحة ممثل مبيعات داخل مدن المملكة العربية السعودية.

ومن الجدير بالذكر أن الوظائف متاحة لجميع خريجي الجامعات بمختلف التخصصات، وذلك إلى جانب خريجي المؤهلات المتوسطة.

شروط التقديم على وظائف ولاء للتأمين

وضحت الشركة ضرورة توافر عدد من الشروط في المتقدمين للحصول على الوظائف، والشروط المطلوب توافرها كالتالي:

حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وما فوق.

امتلاك خبرة جيدة في التعامل مع برامج الكمبيوتر.

القدرة على التعامل مع باقي أعضاء الفريق.

امتلاك المهارات الشخصية التي تمكنه من التفاوض وإقناع العميل.

القدرة على العمل تحت ضغط.

الأماكن المطروحة لوظائف ولاء للتأمين

شركة ولاء للتأمين تمتلك العديد من الفروع داخل المملكة العربية السعودية، والوظائف المتاحة التي أعلنت عنها الشركة تكون متوفرة في المدن التالية:

مكة المكرمة.

المدينة المنورة.

الطائف.

حفر الباطن.

جازان.

القصيم.

أبها.

الخرمة.

الخفجي.

حائل.

الجوف.

نجران.

تبوك.

الرس.

المجمعة.

ينبع.

قريات.

عرعر.

بيشة.

الباحة.

وادي الدواسر.

الخرج.

رواتب شركة ولاء للتأمين

لقدد تم الإعلان على رواتب شركة ولاء للتأمين ويتمثل متوسط الرواتب فيما يلي:

خريجي الدبلوم العالي 12300 ريال سعودي.

خريجي الثانوية العامة 7220 ريال سعودي.

وخريجي الدبلوم 12149 ريال سعودي.

الحاصلين على شهادة الماجستير 10130 ريال سعودي.

خريجي البكالوريوس 9716 ريال سعودي.

ويختلف كذلك متوسط الرواتب من مدينة إلى أخرى.

التقديم على وظائف ولاء للتأمين

للتقديم على الوظائف يجب إرسال السيرة الذاتية مرفقة بعنوان المدينة والمسمى الوظيفي (ممثل مبيعات) إلى البريد الإلكتروني [email protected] والتقديم يبدأ في الـ 16 نوفمبر 2021 ويستمر حتى 31 ديسمبر 2021.