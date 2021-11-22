انت الان تتابع تفاصيل خبر برواتب مجزية.. وظائف خالية بشركة يونيون كوريير لخدمات البريد السريع للمؤهلات المتوسطة والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة يونيون كوريير لخدمات البريد السريع احدي شركات البريد السريع الرائدة في جمهورية مصر العربية وأطثر مزودي خدمات البريد السريع موثوقيه وفعالية، عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة للمؤهلات المتوسطة والفوق متوسطة، ونستعرض الآن على مصر فايف عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي:-
وظائف شركة يونيون كوريير لخدمات البريد السريع
- مطلوب مراسلين دعم بنوك، مؤهلات متوسطة وعليا ويشترط أن لا يزيد السن عن 45 سنة، براتب 2500 جنيه.
- مطلوب مراسلين بنوك، يشترط مؤهل لا يقل عن متوسط وان لا يزيد السن عن 45 سنة، براتب 3000 جنيه.
- مطلوب سائقين رخصة أولي وثانية وثالثة، لا يشترط مؤهل، وان لا يزيد السن عن 45 سنة، براتب 4000 جنيه.
وظائف آخري:-
شروط ومزايا وطرق التقدم للوظائف
يشترط للراغبين أن لا يقل المؤهل عن متوسط، وان لا يزيد السن عن 45 سنة، للعمل بالقاهرة الكبرى، وتقدم الشركة رواتب مجزية وتأمينات اجتماعية وطبية وتامين على الحياه وترقيات، ولمن يرغب في التقدم للوظائف المطلوبة يرجى تعبئة البينات المطلوبة من خلال الرابط التالي ” وظائف شركة يونيون كوريير لخدمات البريد السريع“.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برواتب مجزية.. وظائف خالية بشركة يونيون كوريير لخدمات البريد السريع للمؤهلات المتوسطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.