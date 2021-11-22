انت الان تتابع تفاصيل خبر برواتب مجزية.. وظائف خالية بشركة يونيون كوريير لخدمات البريد السريع للمؤهلات المتوسطة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة يونيون كوريير لخدمات البريد السريع احدي شركات البريد السريع الرائدة في جمهورية مصر العربية وأطثر مزودي خدمات البريد السريع موثوقيه وفعالية، عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة للمؤهلات المتوسطة والفوق متوسطة، ونستعرض الآن على مصر فايف عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي:-

وظائف شركة يونيون كوريير لخدمات البريد السريع

مطلوب مراسلين دعم بنوك، مؤهلات متوسطة وعليا ويشترط أن لا يزيد السن عن 45 سنة، براتب 2500 جنيه. مطلوب مراسلين بنوك، يشترط مؤهل لا يقل عن متوسط وان لا يزيد السن عن 45 سنة، براتب 3000 جنيه. مطلوب سائقين رخصة أولي وثانية وثالثة، لا يشترط مؤهل، وان لا يزيد السن عن 45 سنة، براتب 4000 جنيه.

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شروط ومزايا وطرق التقدم للوظائف

يشترط للراغبين أن لا يقل المؤهل عن متوسط، وان لا يزيد السن عن 45 سنة، للعمل بالقاهرة الكبرى، وتقدم الشركة رواتب مجزية وتأمينات اجتماعية وطبية وتامين على الحياه وترقيات، ولمن يرغب في التقدم للوظائف المطلوبة يرجى تعبئة البينات المطلوبة من خلال الرابط التالي ” وظائف شركة يونيون كوريير لخدمات البريد السريع“.