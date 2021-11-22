انت الان تتابع تفاصيل خبر التقديم في وظائف وزارة التنمية المحلية عبر بوابة الحكومة المصرية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - صرحت وزارة التنمية المحلية عن حاجتها لشغل وظائف خالية، جاء ذلك من خلال موقعها الرسمي والذي أشارت بأنها تحتاج لشغل 59 وظيفة لدى المجموعات المتعلقة بقيادات الإدارة المحلية، وذلك في ضوء الإعلان 1 لعام 2021 بناءً على الشروط والضوابط التي نصت عليها الخدمة المدنية لسنة 2018 رقم 81، على أن يتم التقديم من خلال بوابة الحكومة المصرية، والآن سنتعرف على خطوات وشروط التقديم.

وظائف وزارة التنمية المحلية

ستقوم الوزارة بإجراء عمليات التقييم في ضوء مجموعة من المعايير المتعلقة بالتاريخ الوظيفي، والقدرات العلمية، والسمات الشخصية، ومقترحات التطوير فضلاً عن توافر مجموعة من المهارات مثل مهارات حل المشكلات، واتخاذ القرارات على درجة عالية من الدقة، والقيادة.

كما أشارت أيضًا بأن العملية الخاصة باختيار القيادات تخضع لمجموعة مختلفة من الضوابط واتي من ضمنها ما يلي:

الاختبارات التحريرية.

الاختبارات الشفوية.

الاختبارات النفسية.

اختبارات السمات الشخصية.

جميع المواضيع التي تتعلق بالقيام بالمحليات سواء أكانت قانونية أو مالية أو فنية.

موعد ورابط التقديم في وظائف وزارة التنمية المحلية

أعلنت الوزارة بأن التقديم متاح في الفترة التي تتراوح ما بين 21 من شهر نوفمبر 2021 وستظل مستمرة شهر بشكل متواصل، أما بالنسبة للأفراد الراغبين في التقدم للالتحاق بهذه الوظائف فيجب عليهم؛ تعبئة النموذج المجهز لهذه الوظائف، وإرفاق البطاقة الخاصة بالوصف الوظيفي كأحد المستندات المطلوبة، حيث يمكن الحصول عليه عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، وبوابة وزارة التنمية المحلية.

وجب إشارة متابعينا بأن الوزارة خلال الوقت الراهن تعكف عن الانتهاء من عمليات المراجعة المتعلقة بأسماء القيادات المحلية ممن سبق وتم اختيارهم في مسابقة الوزارة الخاصة باختيار 62 قيادة للوظائف المتعلقة برؤساء المراكز ورؤساء المدن ورؤساء الأحياء، فقد تم الانتهاء من إجراء المقابلات الشخصية للأفراد ممن تقدموا عليها، وفي هذا الوقت جاري التنسيق لاختيار الأسماء بشكل نهائي مع الجهات المعنية، وهناك توقعات بان النتيجة ستظهر في بداية العام القادم 2022.

تابع جميع وظائف الحكومة المصرية لشهر نوفمبر 2021.