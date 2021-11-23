انت الان تتابع تفاصيل خبر آلاف الوظائف المعلنة بنشرة وزارة القوى العاملة والهجرة لشهري نوفمبر وديسمبر 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نشرت وزارة القوى العاملة والهجرة عبر موقعها الرسمي اليوم الآف الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات وتتناسب مع كافة المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة وبدون مؤهل، للعمل بالقطاع الخاص، وذلك عبر النشر القومية للتشغيل لشهري نوفمبر وديسمبر 2021، ونستعرض الآن من خلال خدمة الوظائف الخالية على مصر فايف تقديم بعض الوظائف المعلنة بالنشرة القومية للتشغيل لشهري نوفمبر وديسمبر 2021.

نشرة وزارة القوى العاملة والهجرة لشهري نوفمبر وديسمبر 2021

تعلن جامعة سيناء بالعريش ” شارع الفريق بحري فؤاد زكريا سابقا – شارع الفتح بالمساعيد بالعريش ثالث” عن حاجتها إلى شغل بعض الوظائف الشاغرة كالتالي:-

مطلوب أمين مكتبة. مطلوب أخصائي مخازن، مؤهلات عليا، براتب يبدأ من 3300 إلى 3400 جنية. مطلوب عدد 2 إشراف داخلي من الجنسين، مؤهلات عليا وفوق متوسط، براتب يبدأ من 3000 إلى 4500 جنية، والعمل بالورديات.

لراغبين في التقدم للوظائف يرجى التسجيل من خلال موقع وزارة القوى العاملة والهجرة، أو الاتصال بالجامعة من خلال الأرقام التالية: 0683346844 – 01000329922

تعلن الشركة المصرية لنقل الأموال ” امانكو ” طريق الفيوم الواحات الصحراوي – مدخل 6 اكتو بر – حدائق الأهرام، عن حاجتها إلى شغل عدد 30 سائق درجة أولي وثانية، مؤهلات متوسطة أو يجيد القراءة والكتابة، براتب يبدأ من 2500 جنية إلى 4000 جنية، ولمن يرغب يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية: 01008399811وظائف آخري:-

تعلن مدارس المستقبل الخاصة ” شارع مصر أسوان – البلينا ” عن فتح باب التعيين لشغل الوظائف التالية: –

مطلوب عدد 9 مدرس لغة عربية وانجليزية ورياضيات ودين، من الجنسين مؤهلات عليا. مطلوب مدرس علوم دين. مطلوب عدد 4 مشرفة. مطلوب كاتب حسابات، مؤهل متوسط وان لا يزيد السن عن 30 سنة.

ولمن يرغب يرجى التقدم من خلال التسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة من خلال تسجيل راغبي العمل.

تعلن شركة بافلى وود لإنتاج أساس الخشبي بالمنطقة الصناعية – بجوار مركز تدريب القوى العاملة، عن حاجتها إلي شغل عدد من الوظائف الخالية بالشركة كالتالي:-

مطلوب عدد 25 استرجى، براتب 4500 جنية. مطلوب عدد 20 نجار موبيليا، براتب 4500 جنية. مطلوب عدد 10 عامل براتب 3000 جنية.

ولمن يرغب يرجى التسجيل من خلال راغبي العمل بالموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة، أو الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية: 01203000175 – 01223970564

مطلوب عدد 120 فرد امن، مؤهلات متوسطة، ويشترط أن لا يزيد السن عن 55 سنة، براتب يبدأ من 2500 جنية إلى 3250 جنية، للعمل بالشركة المصرية الأوربية للأمن والحراسة ” 12 شارع قورش متفرع من حسنين هيكل – عباس العقاد بمدينة نصر” ولمن يرغب يرجى التقدم من خلال الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة عبر تسجيل راغبي العمل.

تعلن شركة سال للاستثمار ” 60 شارع عبد الله العربي بالحي السابع بمدية نصر” عن فتح باب التعيين لشغل عدد من الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات كالتالي:-

مطلوب عدد 50 مدير مطعم/ مؤهلات عليا، براتب يبدأ من 6000 إلى 7500 جنية. مطلوب عدد 150 عضو فريق، مؤهلات متوسطة، براتب 3030 جنية بالإضافة إلى إضافي، ويشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة. مطلوب عدد 50 شيف كريب، مؤهلات متوسطة، براتب 4300 جنية، ويشترط أن لا يزيد السن عن 45 سنة.

وللراغبين يرجى التقدم من خلال الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة، أو من خلال التواصل مع الشركة عبر الأرقام التالية: 01114400517