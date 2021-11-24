انت الان تتابع تفاصيل خبر براتب 7000 جنيه.. وظائف خالية بشركة ايجيترافو للصناعات الكهربائية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة ايجيترافو للصناعات الكهربائية “المنطقة الصناعية الرابعة بمدينة بدر” كبرى الشركات العاملة والمختصة في تصنيع بطاريات النيكل والمحولات الكهربائية والمعدات والأدوات الكهربائية والكابلات، عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات برواتب مجزية تبدأ من 2500 إلى 7000 جنيه، ونستعرض الآن على مصر فايف تفاصيل وطرق التقدم للوظائف كالتالي:-

وظائف شركة ايجيترافو للصناعات الكهربائية

مطلوب مهندسين مشتريات خارجية، ويشترط خبرة في مجال العمل، براتب يبدأ من 5000 إلى 7000 جنيه. مطلوب عدد 2 مدرس ميكانيكا وميكاترونيكس، ويشترط أن يكون حاصل على بكالوريوس هندسة في التخصصات المطلوبة، من الجنسين، براتب يبدأ من 4000 جنيه إلى 5000 جنيه. مطلوب عدد 2 فني خدمة ما بعد البيع، ويشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط صناعي وخبرة في مجال لعمل، براتب يبدأ من 2500 إلي 4000 جنيه. مطلوب عدد 20 فني إنتاج، مؤهل متوسط صناعي، براتب يبدأ من 2500 جنيه إلى 4000 جنيه. مطلوب أفراد أمن، مؤهلات متوسطة. مطلوب عمال خدمات، يقرأ ويكتب، براتب يبدأ من 2300 جنيه إلى 2500 جنيه.

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شروط ومزايا وطرق التقدم للوظائف

يشترط لمن يرغب أن لا يزيد السن عن 35 سنة، وخبرة في مجال العمل، وتقدم الشركة للعاملين بها تأمينات طبية واجتماعية وتوفير مواصلات ” الدائري وبنها والمنيب والمطرية وشبرا، بالإضافة إلى وجبات، وللراغبين في الالتحاق بالوظائف المطلوبة يرجى التسجيل عبر تسجيل راغبي العمل من خلال الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة، وللاستفسار يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية: 01110108074