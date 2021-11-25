فرص عمل شاغرة بشركة اللولو للأسواق التجارية ” هايبر ماركت” لجميع المؤهلات

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محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة اللولو للأسواق التجارية، عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة في مختلف الأقسام من بائعين وكاشير وسائقين، لجميع المؤهلات و برواتب مجزية، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي:-
وظائف شركة اللولو هايبر ماركت
- مطلوب عدد 20 بائع من الجنسين، ويشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط، وأن لا يزيد السن عن 35 سنة، براتب 2400 جنيه.
- مطلوب عدد 10 كاشير، مؤهلات عليا ومتوسطة، وأن لا يزيد السن عن 35 سنة براتب 2400 جنيه.
- مطلوب عدد 10 سائق، ويشترط رخصة أولي وثانية، وأن لا يزيد السن عن 40 سنة، براتب 3700 جنيه.
وظائف آخري:-
شروط ومزايا وطرق التقدم للوظائف اللولو هايبر ماركت
يشترط للراغبين أن لا يقل المؤهل عن متوسط، وأن لا يزيد السن عن 35 سنة، وتقدم الشركة مرتبات مجزية و تأمينات طبية واجتماعية، وللراغبين يرجى التسجيل من خلال موقع وزارة القوى العاملة والهجرة، أو الاتصال بالشركة عبر الأرقام التالية: 01153633830 – 01102388877 – 01115071381 – 012758983367
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