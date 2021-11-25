فرص عمل شاغرة بشركة اللولو للأسواق التجارية ” هايبر ماركت” لجميع المؤهلات

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محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة اللولو للأسواق التجارية، عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة في مختلف الأقسام من بائعين وكاشير وسائقين، لجميع المؤهلات و برواتب مجزية، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي:-

وظائف شركة اللولو هايبر ماركت

مطلوب عدد 20 بائع من الجنسين، ويشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط، وأن لا يزيد السن عن 35 سنة، براتب 2400 جنيه. مطلوب عدد 10 كاشير، مؤهلات عليا ومتوسطة، وأن لا يزيد السن عن 35 سنة براتب 2400 جنيه. مطلوب عدد 10 سائق، ويشترط رخصة أولي وثانية، وأن لا يزيد السن عن 40 سنة، براتب 3700 جنيه.

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شروط ومزايا وطرق التقدم للوظائف اللولو هايبر ماركت

يشترط للراغبين أن لا يقل المؤهل عن متوسط، وأن لا يزيد السن عن 35 سنة، وتقدم الشركة مرتبات مجزية و تأمينات طبية واجتماعية، وللراغبين يرجى التسجيل من خلال موقع وزارة القوى العاملة والهجرة، أو الاتصال بالشركة عبر الأرقام التالية: 01153633830 – 01102388877 – 01115071381 – 012758983367