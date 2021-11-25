التقديم في وظائف قوات الأمن الخاصة بوظائف أمنية وفنية 1443

وظائف قوات الأمن الخاصة، فقد أعلنت اليوم قوات الأمن الخاصة بالمملكة العربية السعودية عن بداية فتح باب التقديم والتسجيل في الوظائف الخالية لقوات الأمن، فقد تم توفير عدد من الوظائف بمجال العمل الأمني والمهني من خلال التقديم علي رتبة جندي، وقد أعلنت قوات الأمن الخاصة من خلال موقعها الإلكتروني عن توافر التقديم لكل من يحمل شهادة الكفاءة المتوسطة وكذلك شهادة الثانوية العامة، حيث يتم العمل بالوظائف الخالية بعدد من الإدارات ووحدات العمل التابعة لقوات الأمن الخاصة، ولكن يتم قبول التقديم من خلال توافر عدد من الشروط التي يجب توافرها، وسوف نوضح لكم طريقة التقديم في وظائف قوات الأمن الخاصة وشروط التقديم الخاصة بهذه الوظائف.

وظائف قوات الأمن الخاصة الجديدة

وضح الموقع الإلكتروني الخاصة بقوات الأمن الخاصة من خلال موقعه الإلكتروني، بأن بالتقديم في الوظائف الخالية يتم من خلال المسميات الوظيفية التالية التي تم تحديدها علي النحو التالي:

وظيفة جندي أمن.

وظيفة فني موسيقى.

وظيفة فني لحّام.

فني سبّاك.

فني حدّاد.

نجّار.

دهّان.

سمكري خبرة بالسيارات.

دهّان بعمل سيارات.

فني بنّاء.

وظيفة حلّاق.

خياط.

عامل نظافة خاص بوسائل بوليسية.

وتعد هذه الوظائف هي الوظائف المتاح التسجيل بها لجميع المواطنين من داخل المملكة العربية السعودية لجميع الأفراد الذين تتوافر بعض شروط التقديم.

شروط التقديم في وظائف قوات الأمن الخاصة

يتم التقديم في الوظائف الخالية من خلال توافر بعض الشروط التي تسري علي جميع المتقدمين، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:

يجب علي كل متقدم أن يكون من حاملي الجنسية السعودية فقط من حيث الأصل مع استثناء من نشأ مع والديه خلال فترة خدمتهم بخارج المملكة العربية السعودية.

يشترط أن يكون المتقدم للوظائف حسن السيرة والسلوك وذو سمعة طيبة وغير محكوم عليه بأي أحكام تخل بالشرف والأمانة.

يتطلب أن يكون الشخص متزوج من سعودية.

ألا يكون قد سبق للمتقدم العمل بأي خدمة بالجهات الحكومية.

يجب علي كل متقدم أن يكون لائقًا طبيًا ولا يعاني من أي أمراض تخص الصرع أو أي أمراض نفسية.

طريقة التقديم في الوظائف الخالية

يتم التقديم في جميع الوظائف المتاحة من خلال الدخول علي موقع التقديم الإلكتروني الخاص بقوات الأمن الخاصة وتقديم طلب توظيف وفق التخصص الذي يناسب كل شخص.