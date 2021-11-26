انت الان تتابع تفاصيل خبر إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 26/11/2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نتابع نشر جديد وظائف جريدة الوسيط الأسبوعية لجميع المؤهلات، حيث نشرت جريدة الوسيط في عددها الصادر اليوم الجمعة 26/11/2021 مجموعة من الوظائف وفرص العمل الشاغرة في مختلف التخصصات، وذلك من خلال خدمة الوظائف الخالية على مصر فايف، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف كالتالي:-

تقدم جريدة الوسيط اليوم الجمعة العديد من إعلانات الوظائف المتميزة والشاغرة في مختلف التخصصات ولجميع المؤهلات، من مهندسين وفنيين وعمال وحرفيين وسائقين وموظفين استقبال ووظائف إدارية ومحامين ومحاسبين ومساحين وتلى سيلز وشيفات وغيرها من الوظائف الشاغرة، ونستعرض الآن اهم إعلانات وظائف جريدة الوسيط لليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021 على مصر فايف.

وظائف آخري:-

وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 26/11/2021

وظائف خالية بشركة كبرى تعمل في مجال المقاولات. مطلوب أفراد امن للعمل فورا بشركة أي أس أل لنقل الأموال. فرص عمل بشركة أثاث كبرى. مطلوب عمال وعاملات للعمل فورا بمصنع مستلزمات طبية بأكتوبر. مطلوب سائقين وعمال ونجارين لمدرسة دولية بالشيخ زايد. وظائف خالية بشركة استثمار عقاري. مطلوب مندوبين تسويق لشركة نقل سياحي. مطلوب سائقين للعمل فورا بفروع حضانات مشهورة.

وننشر الآن بالصور إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 26/11/2021 على مصر فايف.