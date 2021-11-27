رابط تقديم قوات الأمن الخاصة 1443 ابشر للتوظيف وشروط التسجيل برتبة جندي jobs.sa

ننشر رابط تقديم قوات الأمن الخاصة 1443 للتعيين على رتبة جندي رجال عبر منصة ابشر للتوظيف العسكري، وذلك بعد أن تم الإعلان بشكل رسمي عبر منصة ابشر توظيف المخصصة في استقبال طلبات التوظيف العسكري للقطاعات العسكرية المتاحة والمستفيدة من خدمة الإعلانات الوظيفية عبر ابشر وزارة الداخلية، وقد أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي فتح باب القبول والتسجيل في القوات الخاصة بعدد من الوظائف الأمنية والمهنية للمواطنين السعوديين، فمن يرغب في التعرف على شروط التقديم على قوات الأمن الخاصة السعودية، والحصول على رابط التسجيل في القوات الخاصة 1443، يمكنه ذلك من خلال المقال.

رابط تقديم قوات الأمن الخاصة 1443

تم الإعلان بشكل رسمي من جانب الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية بناءً على إعلان قوات الأمن الخاصة عن توفر وظائف عسكرية لدى القطاع للتعيين على رتبة جندي للعنصر الرجالي، حيث يتم التعيين على عددٍ من الوظائف الأمنية والمهنية برتبة جندي، ومن المقرر أن يتم استقبال طلبات التقديم على قوات الأمن الخاصة خلال الفترة التالية:

يبدأ التسجيل اعتباراً من يوم السبت بتاريخ 22 ربيع الثاني 1443هـ الموافق لتاريخ 27 نوفمبر 2021م في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

يستمر التقديم حتى الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس بتاريخ 27 ربيع الثاني 1443هـ.

وقد أوضحت قوات الأمن الخاصة السعودية المؤهلات المطلوبة للتسجيل في الوظائف العسكرية الشاغرة المعلن عنها عبر منصة ابشر للتوظيف الإلكترونية، حيث يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على الثانوية العامة أو الصناعية أو ما يعادلها، بالإضافة إلى حملة الكفاءة المتوسطة، من يرغب في الحصول على رابط تقديم قوات الأمن الخاصة 1443 الرسمي، يمكنه ذلك من خلال المقال.

شروط التقديم على قوات الأمن الخاصة السعودية

أوضحت الإدارة العامة للقبول والتسجيل الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب بالالتحاق لدى قوات الأمن الخاصة بالمملكة العربية السعودية، حيث يجب قبل البدء في تعبئة نموذج التسجيل المبدئي الإطلاع على شروط قوات الأمن الخاصة الموضحة بالتالي:

تم تخصيص الوظائف للمواطنين السعوديين فقط أصلاً ومنشأً، وقد تم استثناء من نشأ مع والديه خلال خدمتهم في خارج الدولة.

لا يقل العمر عن 18 عام، ولا يزيد عن 30 عام.

توفر حسن السير والسمعة والسلوك.

لا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة.

ألا يكون المتقدم مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

أن لا يكون لديه خدمة سابقة بأي قطاع حكومي.

الحصول على المؤهل الدراسي المطلوب.

توفر اللياقة الطبية، وألا يكون مصاباً بالصرع أو أيٍ من الأمراض النفسية.

اجتياز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية بعد الترشيح المبدئي وكافة إجراءات القبول.

رابط التسجيل في قوات الأمن الخاصة

يتم التقديم على الوظائف العسكرية المعلنة عن طريق منصة ابشر وظائف العسكرية التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية والمختصة بعرض الإعلانات الوظيفية للقطاعات العسكرية التي تستفيد من هذه الخدمة، حيث سيتم تفعيل رابط تقديم قوات الأمن الخاصة 1443 فور حلل الموعد المقرر، ومن يرغب في التقديم الآن يمكن ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط منصة ابشر توظيف للتسجيل في قوات الأمن الخاصة (jobs.sa).

ومن يرغب في التعرف على التخصصات المطلوبة لقوات الأمن الخاصة 1443، ومعرفة الوظيفة والرتبة والمؤهل المطلوب لكل وظيفة من الوظائف العسكرية المعلن عنها، والتخصص المطلوب والمناسب لكل وظيفة عسكرية، وشروط التقديم الخاصة بكل وظيفة، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.