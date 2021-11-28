رابط تقديم قوات الامن الخاصة 1443 – 2021 وشروط التقديم tajnid.mod.gov.sa

معرفة خطوات الالتحاق بوظائف قوات الأمن الخاصة للرجال لعام 1443 يبحث عنها عدد كبير من المواطنين السعوديين وذلك لأنها من الوظائف المهمة والمرموقة والتي يتمني الالتحاق بها أي شاب، وذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية موعد بدء محدد لتجهيز الربط الموحد الذي يمكن المواطنين السعوديين الراغبين في الالتحاق بالعمل العسكري من التقديم في وظائف قوات الأمن بوزارة الدفاع.

الجدير بالذكر بأن الوزارة وفرت على المواطنين الوقت والمجهود المبذول في الذهاب إلى المقر الرئيسي للوزارة للتسجيل حيث تم استبدال هذه الطريقة التقليدية بطريقة حديثة وهي إمكانية التسجيل عن بعد عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، فقد وضعت الوزارة خطة لها للنهوض بجميع الخدمات التي تأمل الوزارة أن تسهل على المواطنين الراغبين في الالتحاق بالجيش السعودي، لذلك سوف نشرح لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني رابط وخطوات التقديم على وظائف قوات الامن الخاصة رجال من خلال بوابة التجنيد الموحد.

اذهب إلى رابط موقع الرسمي الخاص بوزارة الدفاع للتجنيد الموحد وهو tajnid.mod.gov.sa. يتم اختيار طلاب المرحلة الجامعية من جميع الخيارات. بعد ذلك يجب النقر لبدء التسجيل. ستظهر مجموعة من الخانات الفارغة الخاصة بالبيانات المطلوبة، يجب ملء المعلومات المطلوبة عن مقدم الطلب. يجب النقر فوق أيقونة حفظ بعد ذلك لتنزيل الملفات المطلوبة. يصنف الطلاب على الموقع بناء على متوسط ​​مستوى الجامعة.

يجب أن تكون الجنسية الأصلية لمقدم الطلب سعودية. الاستثناء الوحيد لهذا الوضع هو الشخص الذي نشأ مع والده ويخدم الوطن السعودي خارج أرضه. يجب أن يتمتع المرشح أيضا بسيرة ذاتية جيدة وسلوك جيد. أن لا يكون مقدم الطلب محكوما عليه في جرائم ماسة بالشرف والأمانة قبل رد اعتباره. يجب أن يكون المرشحون بصحة جيدة لأداء الخدمة العسكرية. يجب أن يكون المرشح لم يسبق له التعيين أو العمل في جهة حكومية سعودية من قبل. وذكر البيان أنه يجب ألا يقل عمر المرشحين عن 21 عاما. يجب أن يكون طول المترشح للوظيفة متناسبا مع وزنه لكن يجب ألا يقل الطول عن 155 سم. يجب أن يحمل المتقدم شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. فيما فوق. يحمل رقم هوية وطنية. لا يكون متزوج من زوجة ليست سعودية. يجب على المرشح أن يجتاز مقابلة شخصية. يجب على المرشحين ذوي الخبرة الفنية استيفاء المؤهلات المنصوص عليها في هذه اللوائح.

يوجد مجموعة من التي توفرها قوات الامن الخاصة بالتجنيد الموحد بالترتيب كالآتي: رقيب، عريف، جندي أول، جندي، وكيل رقيب.

يمكنكم أيضا التقديم على وظائف قوات الأمن الخاصة بوزارة الدفاع من خلال منصة أبشر والشرح موجود بالفيديو القادم.