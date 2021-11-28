وظائف شركة المياه الوطنية.. الشروط وطريقة التقديم 1443

وظائف شركة المياه الوطنية، حيث أعلنت شركة المياه الوطنية من خلال حسابها الرسمي علي منصة linkedin الخاصة بخدمات التوظيف التي تتبع للهيئة، عن توفير عدد من الفرصة الوظيفية الخالية من أجل التقديم لجميع الأفراد، ويستطيع جميع الأفراد الذين يحملون شهادات البكالوريوس وما فوق التقديم بهذه الوظائف، علماً بأن العمل سوف يكون داخل مدينة أبها، علي أن يتم التقديم وفق بعض الشروط والمتطلبات التي قد تم تحديدها من جانب الهيئة، ومن أبرز هذه الشروط هو أن التقديم يكون متوفر للأفراد السعوديين فقط، وقد وضحت شركة المياه الوطنية بأن التقديم سوف يكون من خلال بعض المسميات الوظيفية التي تحتاج إليها، وسوف نوضح لكم طريقة التقديم في وظائف شركة المياه الوطنية.

وظائف شركة المياه الوطنية 1443

أعلنت شركة المياه الوطنية عن توافر التقديم في الوظائف وفق المسمي الوظيفي التالي: “مدير أداء خدمة العملاء”، ولكن قبل التقديم يجب أن تتوافر الشروط التالية في أي متقدم يرغب بالتسجيل في الوظيفة، ومن شروط وظائف شركة المياه الوطنية ما يلي:

يجب حصول كل متقدم علي درجة البكالوريوس في قسم إدارة الأعمال أو ما يعادل هذه الدرجة، وتفضل الهيئة اختيار من يكون حاصلاً علي درجة ماجستير.

يجب أن يتوافر بكل متقدم عشرة سنوات خبرة من بينهم الحصول علي خبرة لا تقل عن 6 سنوات في أي منصب إداري داخل المملكة العربية السعودية.

يجب أن يتوافر بكل متقدم القدرة علي التفكير الاستراتيجي علي مستوي طويل الأجل، القدرة علي تحديد جميع الفرص التي لها قيمة، مع قدرة كل متقدم علي وضع استراتيجية للعمل.

يجب أن يتميز كل متقدم بالقدرة علي صنع القرار، مع العمل علي تقديم تقييمات تخص المعلومات ودمجها.

يجب أن يتمتع المتقدم للوظائف الخالية بالقدرة علي إدارة الأفراد وبناء جميع العلاقات من خلال خصائص العمل المتوفرة.

القدرة الدائمة علي التواصل وتغيير القيادة.

كيفية التقديم في وظائف شركة المياه الوطنية

يتم التقديم بوظائف شركة المياه الوطنية من خلال الدخول علي منصة التقديم الخاصة بالشركة linkedin والقيام بعرض الوظائف المتوفرة، ثم الضغط علي التقديم بالوظيفة المناسبة لكل شخص.