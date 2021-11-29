انت الان تتابع تفاصيل خبر وظائف خالية بمجموعة الفرجانى ماركت لجميع المؤهلات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعلن مجموعة الفرجانى ماركت عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة، لجميع المؤهلات، نظرا لافتتاح الفرع الجديد بالعبور، ونتابع الآن على مصر فايف نشر تفاصيل لوظائف المطلوبة وطرق التقدم كالتالي:-

وظائف الفرجانى ماركت لجميع المؤهلات

مطلوب مديرين قسم الأغذية الطازجة. مطلوب مدير قسم الأغذية الجافة. مطلوب مشرف قسم الأغذية الجافة. مطلوب مشرف كاشير خبرة في مجال العمل. مطلوب مشرفين مجمدات. مطلوب موظفين لوجستيك. مطلوب مدير فرع. مطلوب بائعين اجبان. مطلوب سائقين رخصة مهنية. مطلوب متلفي طلبات. مطلوب قني تبريد وتكييف. مطلوب كاشير. مطلوب منسق ممرات. مطلوب مشرف قسم التجميل. مطلوب منسقين تجميل. مطلوب مشرف قسم المنزلية. مطلوبة منسقين أدوات منزلية. مطلوب منسقين مخازن. مطلوب مشرفين بقالة. مطلوب بائعين بقالة. مطلوب مشرفين لحوم. مطلوب بائعين لحوم. مطلوب بائعين عطارة. مطلوب محاسبين افرع. مطلوب موظفين fmc. مطلوب مشرفي دليفرى. مطلوب موظفين خدمة توصيل. مطلوب سائقين فيسبا خاصة. مطلوب أفراد امن. مطلوب مراقبين كاميرات. مطلوب موظفين خدمات. مطلوب كاشير.

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شروط ومزايا وطرق التقدم للوظائف

يشترط للراغبين خبرة وان لا يزيد السن عن 40 سنة، وتوفر الشركة تأمينات طبية واجتماعية ومرتبات مجزية وحوافز شهرية وفرص للترقي، وللراغبين في التقدم لوظائف المطلوبة يرجى تعبئة البيانات المطلوبة بالرابط التالي “وظائف مجموعة الفرجانى ماركت” ثم الحضور يوم الأربعاء القادم 1/12/2021، بالعنوان التالي : شارع المدينة – الحي الأول لمدينة العبور الجهة المقابلة لسنتر العبور بجوار سولي بيتزا، وللاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 01100911775 – 01033334602 – 01208366630 – واتس آب : 01222777251.