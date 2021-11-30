انت الان تتابع تفاصيل خبر مطلوب فنيين إنتاج للعمل فورا بمجموعة شركات العربي جروب للمؤهلات المتوسطة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعلن مجموعة شركات العربي جروب كبرى الشركات الرائدة في مجال صناعة الأجهزة الكهربائية في مصر والشرق الأوسط، عن فتح باب التعيين لشغل وظائف فنيين إنتاج، للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة، حيث نواصل على مصر فايف عرض جديد الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات، والمعلنة بكبرى الصحف المصرية والعربية والمواقع الرسمية لكبرى الشركات والمصانع، بهدف توفير فرص العمل المناسبة للباحثين عن عمل، ونتابع الآن عرض شروط و طرق التقدم لوظائف العربى جروب.

شروط ومزايا و طرق التقدم لوظائف مجموعة العربي جروب

يشترط للراغبين في الالتحاق بوظائف فنيين إنتاج أن لا يقل المؤهل عن متوسط أو فوق متوسط، و أن لا يزيد السن عن 30 سنة، ويرجى تقديم شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، ويفضل أن يكون المتقدمين من سكان المحافظات التالية “الشرقية و أسيوط و الجيزة و القاهرة و الفيوم و بنى سويف و القليوبية و المنوفية”.

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وللتقدم للوظائف مجموعة شركات العربى والمذكورة أعلاه يرجى تعبئة البيانات المطلوب بالاستمارة التالية ” وظائف مجموعة شركات العربي جروب للمؤهلات المتوسطة“.