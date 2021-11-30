تقديم وظائف حرس الحدود 1443 عبر رابط جدارة المديرية العامة لحرس الحدود

تقديم وظائف حرس الحدود 1443 رجال، تم تدشين إعلان من خلال وزارة الداخلية السعودية عن حاجتها لشغل العديد من المناصب الإدارية والهندسية داخل المديرية العامة لحرس الحدود، حيث كثرت عمليات البحث الإلكترونية بشكل كبير من المواطنين السعوديين عن رابط المديرية العامة لحرس الحدود توظيف 1443، وكذلك الشروط والضوابط المعلنة من أجل إتمام عملية التقديم، وكذلك معرفة المواعيد النهائية للتسجيل لدي هذه الوظائف، حيث تقدم وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة لحرس الحدود؛ هذه الوظائف للشباب الذين يبحثون عن فرصة عمل فريدة يمكن من خلالها تحسين مستقبلهم المهني ومشاركتهم في تحسين أوضاعهم الاقتصادية وزيادة كفاءة المملكة العربية السعودية، وسوف نستعرض لكم عبر موقع ثقفني كل التفاصيل الخاصة بوظائف حرس الحدود 1443 فتابعونا عبر السطور القادمة.

وظائف حرس الحدود

“محدث” تعلن المديرية العامة لحرس الحدود عن حاجتها لملء الوظائف الشاغرة، في المجال الصحي عبر منصة جدارة للتوظيف وتدعو الخريجين الحاصلين؛ على الدبلومات والتخصصات المناسبة لملء الوظائف المعلن عنها ضمن سلم رواتب الرعاية الصحية الراغبين في التقدم لها من خلال نظام التوظيف (جدارة) حسب التفاصيل الواردة، أنه يتم تقديم مستندات التسجيل إلكترونياً؛ وذلك من يوم الثلاثاء بالمديرية العامة لحرس الحدود في تاريخ ميلادي 30 نوفمبر 2021 ويتم قفل بوابة جدارة أمام الراغبين في الانضمام، للمديرية العامة يوم 2 ديسمبر 2021 الموافق الخميس.

تقديم وظائف حرس الحدود 1443

وظائف المديرية العامة لحرس الحدود التي تم الإعلان عنها للمواطنين السعوديين بموجب نظام العقود، فقد أعلنت المديرية العامة لقوات حرس الحدود عن فتح باب التسجيل للوظائف المؤقتة التي ترغب في التعاقد عليها ، ويستطيع المواطنين السعوديين الحاصلين على مؤهلات “شهادات الدبلوم، أو البكالوريوس، أو الماجستير” حيث تم فتح باب التسجيل إلكترونياً من 1 أغسطس 2021م على أن ينتهي التقديم عبر البوابة الإلكترونية Fg.gov.sa يوم 3 أغسطس 2021م الموافق 24 ذو الحجة 1442هـ.

وظيفة فني مساحة “دبلوم في المساحة ولديه خبرة سنتين”

شغل وظيفة مهندس مساحة ويكون حاصل على “بكالوريوس هندسة، ولديه 3 سنوات خبرة”

مشغل نظم المعلومات الجغرافية “خبرة سنتان”

مسؤول قاعدة بيانات DBA ولديه خبرة 3 سنوات.

خبير نظم المعلومات الجغرافية ولديه خبرة 3 سنوات.

شغل وظيفة رسام خرائط ولديه خبرة 3 سنوات.

وظائف حرس الحدود للرجال 1443رابط المديرية العامة لحرس الحدود 1443

إتاحة وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية رابطًا رسميًا يوفر طلبات التقديم في وظائف حرس الحدود 1443 للرجال، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية :

تسجيل الدخول إلى موقع جدارة.

بعد الدخول إلى الموقع ، يجب عليك تسجيل جميع البيانات اللازمة التي تقدمها.

اختر الوظيفة التي تناسبك من قائمة الوظائف المتاحة.

إدخال البيانات في استمارة التوظيف الإلكترونية.

يجب الاحتفاظ برقم الطلب الخاص بك حتى تتحقق من حالة طلب الوظيفة لاحقًا.

شروط التقديم في وظائف حرس الحدود

وضعت المديرية العامة لحرس الحدود عدد من الشروط الأساسية التي يجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف في وزارة الداخلية للحرس الملكي السعودي ومن أهم تلك الشروط الآتية: