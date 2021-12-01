انت الان تتابع تفاصيل خبر براتب 10000 جنيه.. وظائف خالية بشركة بعلبكي ايجيبت للصناعات الكميائية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة بعلبكي ايجيبت للصناعات الكميائية “6 أكتوبر بالمنطقة الصناعية 1″، عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات عليا ومتوسطة، برواتب مجزية تبدأ من 2500 جنية إلى 10000 جنية، ونتابع الآن على مصر فايف من خلال خدمة الوظائف الخالية عرض تفاصيل وشروط الوظائف المطلوبة كالتالي:-

وظائف شركة بعلبكي ايجيبت للصناعات الكميائية

مطلوب نائب المدير الفني، بكالوريوس علوم كيمياء، براتب 10000 جنية. مطلوب عدد 5 كيميائي، بكالوريوس علوم كيمياء براتب 4000 جنية. مطلوب مسئول تصدير، إدارة أعمال براتب 5000 جنية. مطلوب عدد 2 أمين مخزن، براتب 4000 جنية. مطلوب محاسب، بكالوريوس تجارة محاسبة، براتب 4000 جنية. مطلوب مسئول علاقات حكومية، براتب 5000 جنية. مطلوب مساعدة إدارية، مؤهل عالي مناسب، براتب 4000 جنية. مطلوب مسئولة خدمة عملاء، براتب 4000 جنية. مطلوب عدد 10 عمال إنتاج، مؤهل متوسط صناعي براتب 2500 جنية. مطلوب عدد 5 مراقب امن براتب 2700 جنية. مطلوب عدد 5 عمال مخازن براتب 2500 جنية. مطلوب عدد 5 عمال نظافة براتب 2400 جنية.

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شروط ومزايا وطرق التقدم للوظائف المطلوبة

يشترط للراغبين خبرة فتى مجال العمل، وتوفر الشركات رواتب مجزية وتأمينات طبية واجتماعية، وللراغبين في التقدم للوظائف المطلوبة يرجى التسجيل من خلال موقع وزارة القوى العاملة والهجرة عبر تسجيل راغبي العمل، وللاستفسار يرجى الاتصال بالشركة على الأرقام التالية: 38200238