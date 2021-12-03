انت الان تتابع تفاصيل خبر إعلانات وظائف جريدة الوسيط الأسبوعية اليوم الجمعة 3/12/2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر اليوم عدد جديد من إعلانات وظائف جريدة الوسيط في عددها الصادر اليوم الجمعة 3 ديسمبر 2021، على مصر فايف، حيث نستمر في عرض جديد الوظائف الشاغرة في مختلف المجلات، والمقدمة من كبرى الشركات والمصانع والهيئات الرسمية والصحف العربية والمصرية، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف المعلنة بجريدة الوسيط لليوم الجمعة كالتالي.

أعلنت جريدة الوسيط في عددها اليوم الجمعة 3/12/2021، عن مئات الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات ولجميع المؤهلات للعمل بكبرى الشركات والمصانع بالقطاع الخاص، من عمال وفنيين ومهندسين وحرفيين وأطباء بيطرين وأطباء وممرضين وسائقين ومدرسين ومحامين وعمال إنتاج وتلى سيلز وموظفين استقبال وسيفات ووظائف إدارية وغيرها من الوظائف المتميزة، ونتابع الآن عرض اهم الوظائف المعلنة بجريدة الوسيط اليوم الجمعة على مصر فايف.

وظائف آخري:-

وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة

وظائف خالية بشركة دواجن كبرى بالقاهرة. وظائف خالية بشركة خدمات بترولية بالدقي. مطلوب أفراد امن للعمل بشركة نقل أموال. فرص عمل بمصنع مستلزمات طبية بالسادس من أكتوبر. مطلوب فنيين للعمل بشركة كبرى بالقاهرة. مطلوب مهندسين مبيعات لشركة مقاولات كبرى بالمعادي.

وننشر الآن بالصور إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 3/12/2021 على مصر فايف.