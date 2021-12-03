أبشر توظيف.. التقديم على القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة 1443

التقديم على القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، فقد أعلنت القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة من خلال موقعها الإلكتروني عبر إدارة القبول المركزي التي تخص وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية داخل أراضي المملكة العربية السعودية، عن بداية فتح التقديم والتسجيل في الأمن العام الخاصة بالقوات الخاصة لفعاليات أمن الحج والعمرة، ويستطيع كل من يحمل شهادة الثانوية العامة أن يتقدم على رتبة جندي، ويتم العمل والتعيين بجميع فروع القوات الخاصة التي يتم تحديدها من جانب الإدارة، علي أن يتم التقديم والقبول من خلال بعض الشروط التي يجب توافرها في كل متقدم، وللتوضيح أكثر سنوفر لكم كل ما يتعلق بالتقديم في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة.

القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة وشروط التقديم

القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة قد حددت من خلال إدارة القبول المركزي بعضاً من الشروط الواجب توافرها خلال التقديم، وفيما يلي الشروط:

التقديم يتطلب من المتقدم الحصول علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادل تلك الشهادة.

يشترط للتقديم أن يكون المتقدم من أصل جنسية سعودية، وقد استثنت الإدارة كل المتقدمين من نشأوا مع والديهم أثناء الفترة الخاصة بالخدمة التي تكون بخارج المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون الشخص الراغب في التقديم للوظائف يتمتع بحسن السمعة والسلوك، وألا يكون قد تم الحكم عليه بأي أحكام متعلقة بأي جريمة تخل بالشرف والأمانة.

يتوجب علي كل شخص يرغب في التقديم عدم عمله بأي وظيفة لها طابع العمل بالنظام العسكري داخل المملكة.

يجب توافق الوزن والطول الخاص بالمتقدم وفق ما تنص عليه اللائحة الطبية.

من شروط التقديم عدم زواج المتقدم من غير سعودية.

النجاح في كافة الاشتراطات والاختبارات التي تخص القبول التي يتم تحديدها من لجنة القبول.

في حالات حصول الشخص علي أي شهادة تعليمية من خارج السعودية، فيجب تقديم المعادلة الخاصة بتلك الشهادة علي أن تكون معتمدة من الجهات الرسمية.

التقديم بمنصة أبشر توظيف

يتوفر أن يتم التقديم في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بشكل إلكتروني من خلال الخطوات التالية: