شروط التقدم في وظائف القوات الخاصة لأمن الحرم المكي

أعلنت القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية و فتح باب التقدم لوظائف الأمن داخل الحرم المكي للالتحاق بقوات الأمن الخاصة بأمن الحج والعمرة, وتقوم القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة السعودية بالقيام بالكثير من المهام العسكرية العامة داخل الحرم المكي, ومن المعروف بأن القوات الأمن الخاصة هي احد القوات التابعة لوزارة الداخلية السعودية, والتي تم إنشاؤها حتي تقوم بحماية الحرم المكي ومن يزور الحرم المكي, وتوجد مقر قوات الأمن الخاص بتأمين الحرم المكي في مدنية مكة المكرمة, ومن هذا المنطلق ومن الدور الهام الذي تقوم به القوات الخاصة لأمن الحرم المكي فقد تم الإعلان عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة جندي.شروط التقدم في وظائف الجنود في القوات الخاصة لأمن الحرم المكي
قامت وزارة الداخلية السعودية بوضع عدد من الشروط والأحكام التي لابد أن تتوافر في كل من يريد أن يتقدم للحصول علي شرف الخدمة في الحرم المكي ليكون جندي من جنود الحرم المكي.
- لابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- يجب أن يكون مولود داخل المملكة العربية السعودية, ويتم استثناء من هذا البند الشخص الذي ولد بالخارج وكان مع والديه في مهمة لخدمة الوطن.
- يجب أن يكون حاصل علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- إذا حصل المتقدم علي شهادة تعليمية من خارج المملكة العربية السعودية فلابد أن يقوم المتقدم بمعادلة هذه الشهادة في وزارة التعليم السعودية, بحيث تقوم وزارة التعليم السعودية بالاعتراف بهذه الشهادة ويتم توثيقها.
- يجب أن يتمتع المتقدم بحسن السير والسلوك.
- لا يجب أن يكون عليه أي أحكام جنائية في أي جرائم تخص الشرف والأمانة.
- إذا كان قد تم تعيين المتقدم في أي من الوظائف العسكرية بالمملكة العربية السعودية فإنه لن يستطيع أن يتقدم لهذه الوظيفة.
- يجب أن يكون جسم المتقدم متناسق, من حيث الشكل والوزن.
- لن يستطيع الشخص المتزوج من غير سعودية أن يتقدم الالتحاق بهذه الوظيفة.
- سوف يتم توقيع علي المتقدم بعض من الاختبارات العملية منها والنظري, فلابد أن يستطيع المتقدم أن يجتاز جميع هذه الاختبارات بنجاح.
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أعلنت القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية و فتح باب التقدم لوظائف الأمن داخل الحرم المكي للالتحاق بقوات الأمن الخاصة بأمن الحج والعمرة, وتقوم القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة السعودية بالقيام بالكثير من المهام العسكرية العامة داخل الحرم المكي, ومن المعروف بأن القوات الأمن الخاصة هي احد القوات التابعة لوزارة الداخلية السعودية, والتي تم إنشاؤها حتي تقوم بحماية الحرم المكي ومن يزور الحرم المكي, وتوجد مقر قوات الأمن الخاص بتأمين الحرم المكي في مدنية مكة المكرمة, ومن هذا المنطلق ومن الدور الهام الذي تقوم به القوات الخاصة لأمن الحرم المكي فقد تم الإعلان عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة جندي.شروط التقدم في وظائف الجنود في القوات الخاصة لأمن الحرم المكي
قامت وزارة الداخلية السعودية بوضع عدد من الشروط والأحكام التي لابد أن تتوافر في كل من يريد أن يتقدم للحصول علي شرف الخدمة في الحرم المكي ليكون جندي من جنود الحرم المكي.
- لابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- يجب أن يكون مولود داخل المملكة العربية السعودية, ويتم استثناء من هذا البند الشخص الذي ولد بالخارج وكان مع والديه في مهمة لخدمة الوطن.
- يجب أن يكون حاصل علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- إذا حصل المتقدم علي شهادة تعليمية من خارج المملكة العربية السعودية فلابد أن يقوم المتقدم بمعادلة هذه الشهادة في وزارة التعليم السعودية, بحيث تقوم وزارة التعليم السعودية بالاعتراف بهذه الشهادة ويتم توثيقها.
- يجب أن يتمتع المتقدم بحسن السير والسلوك.
- لا يجب أن يكون عليه أي أحكام جنائية في أي جرائم تخص الشرف والأمانة.
- إذا كان قد تم تعيين المتقدم في أي من الوظائف العسكرية بالمملكة العربية السعودية فإنه لن يستطيع أن يتقدم لهذه الوظيفة.
- يجب أن يكون جسم المتقدم متناسق, من حيث الشكل والوزن.
- لن يستطيع الشخص المتزوج من غير سعودية أن يتقدم الالتحاق بهذه الوظيفة.
- سوف يتم توقيع علي المتقدم بعض من الاختبارات العملية منها والنظري, فلابد أن يستطيع المتقدم أن يجتاز جميع هذه الاختبارات بنجاح.
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