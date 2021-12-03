شروط التقدم في وظائف القوات الخاصة لأمن الحرم المكي

أعلنت القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية و فتح باب التقدم لوظائف الأمن داخل الحرم المكي للالتحاق بقوات الأمن الخاصة بأمن الحج والعمرة, وتقوم القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة السعودية بالقيام بالكثير من المهام العسكرية العامة داخل الحرم المكي, ومن المعروف بأن القوات الأمن الخاصة هي احد القوات التابعة لوزارة الداخلية السعودية, والتي تم إنشاؤها حتي تقوم بحماية الحرم المكي ومن يزور الحرم المكي, وتوجد مقر قوات الأمن الخاص بتأمين الحرم المكي في مدنية مكة المكرمة, ومن هذا المنطلق ومن الدور الهام الذي تقوم به القوات الخاصة لأمن الحرم المكي فقد تم الإعلان عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة جندي.

شروط التقدم في وظائف الجنود في القوات الخاصة لأمن الحرم المكي

قامت وزارة الداخلية السعودية بوضع عدد من الشروط والأحكام التي لابد أن تتوافر في كل من يريد أن يتقدم للحصول علي شرف الخدمة في الحرم المكي ليكون جندي من جنود الحرم المكي.