eapps.ngha.med.sa تسجيل وظائف الشؤون الصحية في الحرس الملكي السعودي والذي اعلن توفر 540 وظيفة جديدة لحملة الثانوية العامة للتقديم والتسجيل عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بتقديم وظائف الحرس الوطني الجديدة في العديد من المحافظات السعودية، حيث تتوفر الوظائف في محافظة جدة والرياض والمدينة المنورة والدمام والإحساء وحائل، ويتم توفير بوابة الدخول الموحدة أبشر أيضا لاستقبال طلبات التسجيل في الوظائف بينما يتم تفعيل الدخول عبر المنصة عند فتح باب التسجيل، والذي يكون صباح السبت 4 ديسمبر 2021.

الدخول الموحد eapps.ngha.med.sa تسجيل وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني 1443

حيث يبحث المواطنين بالمملكة على الوظائف الشاغرة بشكل مستمر، حث يتم البحث على المواقع الرسمية ومنصات الشركات الحكومية والخاصة بصفة مستمرة عن وظائف شاغرة متاحة للشهادات والكفاءات المتوفرة لديهم، وتتيح منصة أبشر وجدارة تسجيلات المواطنين الراغبين في الحصول على فرص للعمل بالبيانات الشخصية للخريجين وأيضا المؤهل الدراسي، ويتم مقارنة البيانات بقاعدة البيانات العامة لدى وزارة الداخلية بالمملكة للتأكد من صحة البيانات المقدمة من المواطنين، كما تقم العديد من المؤسسات والهيئات بالمملكة بتوفير التدريب والتأهيل اللازم للخريجين ليتمكنوا من المنافسة على سوق العمل والكفاءات المطلوبة

وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني السعودي

عبر الموقع الرسمي لإدارة الشؤون الصحية في الحرس الوطني السعودي تم الإعلان مؤخرا، الأربعاء الماضي، عن توفر 540 وظيفة جديدة للراغبين في العمل لحملة الثانوية العامة من الشباب الراغبين في الحصول على فرص وظيفية جديدة للعمل في الحرس الوطني، وذلك في محافظات جدة والرياض والمدينة المنورة والدمام والإحساء وحائل، وهي من أكثر الأعمال إقبالا بين الشعب والشباب السعوديين، على أن يتم إطلاق باب الحجز والتسجيل ابتداء من السبت الموافق الرابع من ديسمبر 2021 الثلاثين من شهر ربيع الآخر 1443، حيث يتم تفعيل رابط التسجيل بالرابط الرسمي المخصص لوظائف الحرس الوطني، كما يتم إتاحة التقديم والتسجيل عبر منصة الدخول الوطني الموحدة ابشر، وأعلنت إدارة الشؤون الصحية توفير الوظائف التالية:(وظائف إدارية – الوظائف الصحية – الوظيفة الطبية – الوظائف التقنية).

منصة الدخول الوطني الموحدة “أبشر”

هي من أغلب المنصات استعمالا بشكل يومي من الشباب والمواطنين السعوديين، حيث يتم استقبال تسجيلات المواطنين وأيضا الوافدين والمؤسسات العاملة في المملكة ولها العديد من الاستخدامات والتي تتلخص في:

استقبال طلبات العمل من الخريجين من خلال إنشاء حساب وتسجيل المؤهل الدراسي عليها.

تقوم باستقبال طلبات العمل من المؤسسات الحكومية في المملكة على أن يتم وضع شروط العمل لديها للراغبين في التسجيل.

يتم أيضا استقبال تسجيلات الوافدين قبل دخولهم إلى المملكة بيومين وذلك للتأكد من الحصول على تحصينات كورونا.

تقوم باستقبال حسابات للوافدين للتعاملات داخل المملكة والاستعلام عن حالة مقيم وتحديث البيانات.

شروط العمل في وظائف الحرس الوطني

تم وضع ضوابط عامة وشروط للعمل في العمل الوطني والمؤسسات التابعة للحرس الوطني والتي تتضمن شروط أساسية وأخرى متخصصة منها:

أن يكون المتقدم من الجنسية السعودية.

يجب أن يكون من فئة العمل المطلوبة للعمل وهي من حملة الثانوية العامة.

يكون حاصلا على ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والطبية.

يقوم باجتياز اختبارات القبول في الوظائف المطلوبة.

خطوات التسجيل في وظائف الشؤون الصحية الجديدة بالحرس الوطني

يتاح التسجيل من خلال المنصة الرسمية لوظائف الحرس الوطني وأيضا من خلال منصة الدخول الوطني الموحدة، من خلال حساب المستخدم على منصة ابشر: