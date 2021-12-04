مطلوب فنيين وعمال للعمل فورا بشركة ايبيكو للأدوية للمؤهلات المتوسطة

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محمد سياف - ابو ظبي - تعلن الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية “ايبيكو للأدوية” كبرى شركات الأدوية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، عن فتح باب التعيين لشغل عدد من الوظائف الشاغرة من فنيين في مختلف التخصصات وعمال خدمات، للمؤهلات المتوسطة وحاملي الإعدادية، للعمل فورا بالشركة، ونتابع الآن على مصر فايف عرض تفاصيل وطرق التقدم لوظائف كالتالي:-

وظائف شركة ايبيكو للأدوية للمؤهلات المتوسطة

مطلوب فنيين تشغيل إنتاج، ويشترط دبلوم فني صناعي. مطلوب فنيين صيانة كهربائية، دبلوم فني صناعي قسم كهرباء. مطلوب فنيين تبريد وتكييف، دبلوم فني صناعي – قسم تبريد وتكييف. مطلوب فنيين صيانة ميكانيكية، دبلوم فني صناعي قسم ميكانيكا. مطلوب عمال خدمات، ويشترط أن لا يقل المؤهل عن الشهادة الإعدادية.

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شروط ومزايا وطرق التقدم لوظائف ايبيكو للأدوية

يشترط للراغبين أن يكون المتقدم من سكان العاشر من رمضان والمناطق المجاورة لها، وخبرة في مجال العمل لا تقل عن ثلاث سنوات، وتقدم الشركة للعاملين بها تأمينات طبية واجتماعية ومنح مكافئات وانتقالا من والى الشركة ووجبات.

ولمن يرغب في التقدم للوظائف يرجى الحضور إلى العنوان التالي : الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية – المنطقة الصناعية ب 1 – العاشر من رمضان، وآخر موعد للمقابلات الخميس الموافق 9/12/2021، وللاستفسار يرجى الاتصال بالشركة على الأرقام التالية: 01000210824