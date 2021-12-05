انت الان تتابع تفاصيل خبر آلاف الوظائف المعلنة بنشرة وزارة القوى العاملة والهجرة لشهر ديسمبر 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة عن الآف الوظائف الشاغرة في مختلف المجالات للعمل بالقطاع الخاص، وذلك من خلال النشرة القومية للتشغيل لشهر ديسمبر 2021، حيث نستمر من خلال خدمة الوظائف الخالية على مصر فايف في تقديم جديد الوظائف لجميع المؤهلات، ونتابع الآن عرض بعض الوظائف المعلنة بالنشرة القومية للتشغيل لشهر ديسمبر 2021، كالتالي:-

نشرة وزارة القوى العاملة والهجرة لشهر ديسمبر 2021

تعلن المجموعة الهندسية جاك ” بالمنطقة الصناعية الثالثة – مدينة بدر” عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، والتفاصيل كالتالي:-

مطلوب عدد 4 مراقب جودة، ويشترط بكالوريوس رقابة جودة، براتب 2500 جنية. مطلوب عدد 20 عال إنتاج براتب 1800 جنية. مطلوب عدد 5 سائق خبرة لا تقل عن سنتين، براتب 3000 جنية، ويشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط.

وللراغبين يشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة، وتوفر الشركة تأمينات طبية واجتماعية، وللتقدم للوظائف من خلال وزارة القوى العاملة والهجرة عبر تسجيل راغبي العمل، وللاستفسار يرجى الاتصال بالشركة على الأرقام التالية: 26076193

تعلن شركة تكنوتكس للملابس الجاهزة ” 15 مايو – المنطقة الصناعية – حلوان – التبين ” عن فتح باب التعيين لشغل مئات الوظائف الشاغرة للمؤهلات المتوسطة، والتفاصيل كالتالي:-

مطلوب عدد 50 فني جودة. مطلوب عدد 100 عامل ماكينة. مطلوب عدد 100 عامل تعبئة. مطلوب عدد 150 عامل مكوى وفرز وتشطيب. مطلوب عدد 100 عامل غسيل.

ويشترط أن لا يقل المؤهل عن الإعدادية، وتوفر الشركة تأمينات طبية واجتماعية ورواتب مجزية، وللتقدم للوظائف يرجى التسجيل عبرة وزارة القوى العاملة والهجرة، وللاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالي : 25505564

تعلن شركة محمد محمود ليمون لصناعة العطور ومستحضرات التجميل، عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة كالتالي:-

مطلوب عدد 4 كيميائي، بكالوريوس علوم. مطلوب محاسبين تكاليف، بكالوريوس تجارة. مطلوب مدير اتش ار من الجنسين، مؤهل عالي مناسب. مطلوب عدد 5 عامل مخازن براتب 2050 جنية. مطلوب عدد 15 عامل إنتاج، براتب 1900 جنية.

ويشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة، وتوفر الشركة تأمينات طبية وتأمينات اجتماعية، وللتقدم للوظائف من خلال موقع الوزارة الرسمي، أو الاتصال بالشركة على الأرقام التالية: 01006775337

تعلن شركة انفاتكستايل بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية، عن فتح باب التعيين لشغل الوظائف التالية:-

مطلوب عدد 5 موظف إداري مؤهلات عليا. مطلوب عدد 10 مشرف جودة، مؤهل عالي. مطلوب عدد 20 عامل إنتاج. مطلوب عدد 3 فرد امن. مطلوب عدد 5 عامل مخزن.

ويشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة، وتوفر الشركة للراغبين تأمينات اجتماعية وطبية ورواتب مجزية تبدأ من 1500 إلى 20000 جنية، وللتقدم من خلال موقع وزارة القوى العاملة والهجرة، وللاستفسار يرجى الاتصال بالشركة على الأرقام التالية :01558615813

مطلوب مهندسين ميكانيكا وإفراد امن وأمين مخزن، للعمل بمصنع غزالة الحديدة لصناعات الحديد، بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة، ويشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط، وان لا يزيد السن عن 30 سنة، وللتقدم للوظائف يرجى التسجيل من خلال موقع وزارة القوى العاملة والهجرة، أو الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية: 01009305745

وظائف آخري:-

تعلن شركة نيدل كرافت ايجيبت للملابس الجاهزة” المنطقة الحرة – شبين الكوم” عن حاجتها إلى شغل مئات الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات، والتفاصيل كالتالي:-

مطلوب عدد 300 عامل ماكينة. مطلوب عدد 100 مساعد براتب 2000 جنية. مطلوب عدد 150 مراقب جودة. مطلوب عدد 100 عامل مكواه. مطلوب عدد 15 عامل تعبئة. مطلوب عدد 15 عامل قص.

ويشترط ، وان لا يزيد السن عن 40 سنة، وتوفر الشركة تأمينات طبية واجتماعية، وللتقدم للوظائف يرجى التسجيل من خلال موقع وزارة القوى العاملة والهجرة، أو الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية: 01095107637

تعلن شركة كازيون للمواد الغذائية بدمنهور، عن حاجتها إلى شغل الوظائف التالية:-

مطلوب مسئول استلامات، مؤهل عالي براتب 3000 جنية. مطلوب عدد 15 عامل. مطلوب عدد 15 سائق براتب 3200 جنية. مطلوب عدد 5 محضر طلبات. مطلوب عمال خدمات معاونة.

وللراغبين يشترط أن لا يزيد السن عن 30 سنة، وتقدم الشركة رواتب مجزية وتأمينات طبية واجتماعية، وللتقدم للوظائف يرجى التسجيل من خلال موقع وزارة القوى العاملة والهجرة، أو الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية: 01063111808