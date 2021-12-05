رابط تقديم القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة 1443 شروط ومواعيد التسجيل في ابشر jobs

ننشر رابط تقديم القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة 1443 الرسمي عبر منصة ابشر للتوظيف العسكري، وذلك بعد أن تم الإعلان رسمياً من قبل الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل في القوات الخاصة للتعيين على رتبة جندي، وقد أوضحت الإدارة مواعيد التسجيل في قوات أمن الحج والعمرة 1443، بالإضافة إلى شروط التسجيل في الوظائف العسكرية الشاغرة المعلن عنها عبر منصة ابشر توظيف الإلكترونية، ومن خلال ثقفني نوفر رابط التقديم وشروطه وموعد البدء في استقبال الطلبات ممن تتوافر لديهم شروط القبول.

مواعيد تقديم القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة 1443

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل في الوظائف العسكرية الشاغرة لدى قطاع القوات الخاصة لأمن الحج 1443 للرجال للتعيين على رتبة جندي خلال المدة الزمنية التالية:

يبدأ التقديم على القوات الخاصة لأمن الحج اعتباراً من يوم الاثنين الموافق لتاريخ 2 جمادي الأول 1443هـ في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

ينتهي التسجيل في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق لتاريخ 7 جمادي الأولى 1443هـ.

رابط منصة ابشر للتوظيف (jobs.sa) للتقديم في الوظائف المعلنة.

شروط تقديم القوات الخاصة لأمن الحج 1443

أوضحت إدارة القبول والتسجيل المركزي الشروط الوجب توفرها في المواطن المتقدم لشغل الوظيفة العسكرية المعلنة عبر منصة ابشر للتوظيف العسكري، حيث من الضروري توافر الشروط التالية:

خصصت وظائف القوات الخاصة لأمن الحج للمواطنين السعوديين أصلاً ومنشأً باستثناء من نشأ مع والديه خلال خدمة الدولة في خارجها.

الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

توفر حسن السير والسمعة والسلوك، ولا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة.

ألا يكون المتقدم مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

لا يقل العمر عن 18 عام، ولا يزيد عن 30 عام.

عدم سبق التعيين على وظيفة تخضع للنظام العسكري.

ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

تناسب الوزن مع الطول وفق اللائحة الطبية.

اجتياز كافة الإجراءات والاختبارات الخاصة بالقبول.

معادلة الشهادات الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

اجتياز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية بعد الترشيح المبدئي وكافة إجراءات القبول.

كم راتب جندي في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة 1443

في ظل زيادة الاستفسارات من جانب المواطنين الراغبين في الالتحاق بوظيفة جندي في مديرية الأمن العام السعودي، فقد قمنا بتوفير سلم رواتب القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بالصورة التالية:

ويجب على كافة الراغبين في التقديم على وظائف القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة المعلنة الالتزام بمواعيد التسجيل المحددة من جانب الإدارة العامة للقبول المركزي، بالإضافة إلى ضرورة التدقيق عند تعبئة نموذج التقديم الأولي أو المبدئي عبر منصة ابشر للتوظيف الإلكترونية حتى لا يتم استبعادك من الوظيفة المتقدم عليها نظراً لاختلاف البيانات المسجلة.