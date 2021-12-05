التسجيل في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة 1443 شروط ومواعيد التقديم ابشر jobs.sa

ننشر رابط التسجيل في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة 1443، وذلك بعد أن تم الإعلان رسمياً عبر منصة ابشر للتوظيف عن فتح باب القبول والتسجيل في وظائف مديرية الأمن العام للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة للتعيين على رتبة جندي لمن تتوافر لديه شروط التقديم على الوظائف العسكرية المعلنة، وقد تم تخصيص هذه الوظائف للمواطنين السعوديين الحاصلين على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها، فمن يرغب في الحصول على رابط تقديم القوات الخاصة لأمن الحج 1443 وشروط التسجيل في منصة ابشر توظيف، يمكنه ذلك من خلال المقال.

التسجيل في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة 1443

تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية السعودية اليوم الخميس بتاريخ 27 ربيع الثاني 1443هـ الموافق لتاريخ 2 ديسمبر 2021م عن موعد فتح باب القبول والتسجيل في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة للتعيين على رتبة جندي للرجال المتوافر لديهم شروط التقديم على الوظائف المعلن عنها.

حيث من المقرر وفقاً للإعلان الوظيفي عبر منصة ابشر توظيف الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية أن يتم البدء في استقبال طلبات التسجيل في وظائف قوات أمن الحج 1443 اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت بتاريخ 2 جمادي الأولى 1443.

ويستمر التسجيل في وظائف الحج والعمرة العسكرية متاحاً عبر منصة التوظيف الإلكتروني أبشر وظائف حتى تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق لتاريخ 7 جمادي الأولى 1443هـ، فمن يرغب في التقديم على الوظائف، يمكنه ذلك بعد الإطلاع على شروط التقديم المرفقة بالأسفل من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط ابشر للتسجيل في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة 1443 (jobs.sa).

شروط القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة

يسعى الكثير من المواطنين والمواطنات بالمملكة العربية السعودية إلى الالتحاق بوظيفة عسكرية لما تتميز به من خصائص وخاصةً وظائف ابشر العسكرية، لذلك تتم متابعة منصة ابشر للتوظيف بشكل مستمر للتعرف على الوظائف المتاحة حالياً، فمن يرغب في التعرف على شروط التقديم على الوظيفة المتاحة الآن، يمكنه ذلك من خلال التالي:

حصول المتقدم على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها.

أن يكون سعودي الجنسية أصلاً ومنشأً.

يجب أن يكون حسن السمعة والسيرة والسلوك.

لا يكون محكوماً عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

عدم سبق التعيين على وظيفة عسكرية.

تناسب وزن المتقدم مع طوله وفق اللائحة الطبية المعمول بها.

عد الزواج من امرأة غير سعودية.

أن يجتاز إجراءات واختبارات القبول.

معادلة الشهادات الصادرة من خارج المملكة مع التصديق عليها.

ففي حال الرغبة في الالتحاق والانضمام لقوات أمن الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، فيجب أولاً قراءة شروط التقديم بعناية، إلى جانب الالتزام بمواعيد التقديم في أمن الحج والعمرة الموضحة عالية.

سلم رواتب القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة 1443

يبحث الكثير من المواطنين في الوقت الحالي عن سلم رواتب قطاع القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة المقرر استقبال التسجيل بها اعتباراً من الغد، وذلك لمعرفة كم يتقاضى الجندي في القطاع العسكري، لذلك قمنا بنشر سلم رواتب القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بالصورة التالية:

ويجب على كافة الراغبين في التسجيل في أمن الحج والعمرة الالتزام بمواعيد التسجيل المحددة، بالإضافة إلى ضرورة تعبئة نموذج التقديم المبدئي عبر منصة ابشر للتوظيف الإلكترونية بشكل دقيق، حتى لا يتم استبعادك من الوظيفة المتقدم عليها نظراً لاختلاف البيانات المسجلة.