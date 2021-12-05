رابط التقديم على وظائف وزارة المالية السعودية للخريجات عبر منظومة جدارة

دعت وزارة المالية السعودية الخريجات الحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة اليوم. بسلم رواتب الموظفين العام عن طريق التعاقد وفقا لما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية. موضحة أنه على الراغبات التقديم عليها من خلال منظومة التوظيف الإلكتروني جدارة. الفئات المستهدفة بالاعلان والشروط خريجات درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير.

الوظائف المعلن عنها للنساء للمرتبتين السادسة والثامنة تتطلب اختبار القدرة المعرفية.

الاولوية في الترشيح التخصصات غير التربوية.

يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلات على درجات علمية من خارج المملكة.

جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية. ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحات خلال المقابلة الشخصية.

فى حالة عدم مطابقة البيانات سيتم استعاد المرشحة.

الترشيح النهائي سيتم بعد المقابلة الشخصية ومطابقة البيانات. طريقة التقديم على وظائف وزارة المالية السعودية إيضاحات قدمت منظومة التوظيف جدارة فى موقعها بعض التعليمات والارشادات. التأكيد على قراءة التعليمات والإرشادات بعناية قبل البدء في تعبئة نموذج الطلب للتقديم. تقع مسؤولية البيانات المقدمة على نظام جدارة على مسؤوليتها. ستقوم وزارة المالية بإعلان أسماء المرشحات عبر موقعها على شبكة الانترنت.

يجب الدخول إلى منظومة التوظيف جدارة.التأكد من صحة البيانات.

بعد ذلك فى حالة وجود اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراستها من قبل المختصين.

ايضا فى حالة مطابقة وصحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية.

يتم تحديد الرغبة فى الدخول للإعلان من خلال بالتأشير فى المربع المخصص لذلك فى الطلب.

يكون الاختيار بين الوظائف المعلنة. حفظ الطلب بعد مراجعة البيانات والتأكد منها. مواعيد التقديم الى وظائف وزارة المالية السعودية يبدأ التقديم من الساعة الواحدة صباحا يوم الأحد 8 جمادى الأول 1443 الموافق 12 ديسمبر 2021

وينتهي الساعة الواحدة مساءا يوم 12 جمادى الأول 1443 هجري الموافق 16 ديسمبر 2021 وذلك عبر منظومة جدارة . الوظائف المعلن عنها وزارة المالية السعودية عدد 6 باحث اقتصادى مساعد. واحد باحث ايرادات مساعد. ثم واحد باحث قضايا مساعد .

كذلك عدد 3 باحث ميزانية مساعد.و مأمور علاقات عامة. ثم محاسب مساعد.

ايضا مدقق حسابات مساعد. ثم باحث احصاء. بما فى ذلك 4 باحث اقتصادى.

ثم باحث ايرادات.ايضا 2 باحث تطوير موارد بشرية.

بعد ذلك باحث تنظيم. 3 باحث عمليات موارد بشرية.

عدد 2 باحث قانونى. 9 باحث ميزانية. باحث وثائق.

تحتاج ايضا الى 16 محاسب. 2 محامى شرعى. 3 مدقق حسابات

ايضا مدقق رواتب . مراجع. 6 مراقب مالى. 2 مهندس مدنى. الفئات المستهدفة بالاعلان والشروططريقة التقديم على وظائف وزارة المالية السعوديةمواعيد التقديم الى وظائف وزارة المالية السعودية. الوظائف المعلن عنها وزارة المالية السعودية الوسوم

دعت وزارة المالية السعودية الخريجات الحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة اليوم. بسلم رواتب الموظفين العام عن طريق التعاقد وفقا لما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية. موضحة أنه على الراغبات التقديم عليها من خلال منظومة التوظيف الإلكتروني جدارة. الفئات المستهدفة بالاعلان والشروط خريجات درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير.

الوظائف المعلن عنها للنساء للمرتبتين السادسة والثامنة تتطلب اختبار القدرة المعرفية.

الاولوية في الترشيح التخصصات غير التربوية.

يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلات على درجات علمية من خارج المملكة.

جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية. ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحات خلال المقابلة الشخصية.

فى حالة عدم مطابقة البيانات سيتم استعاد المرشحة.

الترشيح النهائي سيتم بعد المقابلة الشخصية ومطابقة البيانات. طريقة التقديم على وظائف وزارة المالية السعودية إيضاحات قدمت منظومة التوظيف جدارة فى موقعها بعض التعليمات والارشادات. التأكيد على قراءة التعليمات والإرشادات بعناية قبل البدء في تعبئة نموذج الطلب للتقديم. تقع مسؤولية البيانات المقدمة على نظام جدارة على مسؤوليتها. ستقوم وزارة المالية بإعلان أسماء المرشحات عبر موقعها على شبكة الانترنت.

يجب الدخول إلى منظومة التوظيف جدارة.التأكد من صحة البيانات.

بعد ذلك فى حالة وجود اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراستها من قبل المختصين.

ايضا فى حالة مطابقة وصحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية.

يتم تحديد الرغبة فى الدخول للإعلان من خلال بالتأشير فى المربع المخصص لذلك فى الطلب.

يكون الاختيار بين الوظائف المعلنة. حفظ الطلب بعد مراجعة البيانات والتأكد منها. مواعيد التقديم الى وظائف وزارة المالية السعودية يبدأ التقديم من الساعة الواحدة صباحا يوم الأحد 8 جمادى الأول 1443 الموافق 12 ديسمبر 2021

وينتهي الساعة الواحدة مساءا يوم 12 جمادى الأول 1443 هجري الموافق 16 ديسمبر 2021 وذلك عبر منظومة جدارة . الوظائف المعلن عنها وزارة المالية السعودية عدد 6 باحث اقتصادى مساعد. واحد باحث ايرادات مساعد. ثم واحد باحث قضايا مساعد .

كذلك عدد 3 باحث ميزانية مساعد.و مأمور علاقات عامة. ثم محاسب مساعد.

ايضا مدقق حسابات مساعد. ثم باحث احصاء. بما فى ذلك 4 باحث اقتصادى.

ثم باحث ايرادات.ايضا 2 باحث تطوير موارد بشرية.

بعد ذلك باحث تنظيم. 3 باحث عمليات موارد بشرية.

عدد 2 باحث قانونى. 9 باحث ميزانية. باحث وثائق.

تحتاج ايضا الى 16 محاسب. 2 محامى شرعى. 3 مدقق حسابات

ايضا مدقق رواتب . مراجع. 6 مراقب مالى. 2 مهندس مدنى. الفئات المستهدفة بالاعلان والشروططريقة التقديم على وظائف وزارة المالية السعوديةمواعيد التقديم الى وظائف وزارة المالية السعودية. الوظائف المعلن عنها وزارة المالية السعودية

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