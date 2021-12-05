رابط تقديم أمن الحج والعمرة 1443 للتسجيل في القوات الخاصة عبر ابشر للتوظيف jobs.sa

تعد منصة ابشر للتوظيف المخصصة لاستقبال طلبات تقديم أمن الحج والعمرة 1443 للالتحاق بوظائف القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة المعلن عنها من أهم الأمور التي يتم البحث عنها في الوقت الحالي، حيث من المقرر أن يتم فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها للتعيين على رتبة جندي في قوات الأمن الخاصة 1443 اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق لتاريخ الثاني من شهر جمادي الأولى 1443هـ، لذلك قمنا بتوفير رابط التسجيل في وظائف قوات أمن الحج والعمرة الرسمي، وشروط التقديم على الوظائف العسكرية المتاحة.

رابط تقديم أمن الحج والعمرة 1443

تم الإعلان عبر منصة ابشر للتوظيف المختصة بنشر إعلانات التوظيف لبعض القطاعات العسكرية عن توفر وظائف لدى القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة 1443 للحاصلين على شهادة الثانوية العامة من المواطنين للتعيين على رتبة جندي، وأوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن أنه سيتم تعبئة نموذج التقديم الأولي عبر منصة ابشر توظيف 1443.

وذلك لمن تتوافر به شروط التسجيل في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة 1443 المعلن عنها والتي يمكنكم معرفتها من خلال المقال، ويجب العلم أن عملية التسجيل في الوظائف تتم من خلال تسجيل دخول خدمة ابشر توظيف باتباع الرابط الرسمي المرفق، ثم اتباع خطوات التقديم العامة بتعبئة المعلومات الشخصية التي تتمثل رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال ورقم هوية الأب وتاريخ الميلاد بالهجري.

حيث لا يتطلب التقديم إلى وجود حساب مسبق أو إنشاء حساب في منصة ابشر للتوظيف الإلكترونية، وإنما فقط يتم التقديم عن طريق اتباع الخطوات العامة لتعبئة نموذج التسجيل المبدئي، وهذه الخدمة تم إطلاقها للتيسر على الراغبين والراغبات في الالتحاق بالوظائف العسكرية التي تعلن عنها وزارة الداخلية السعودية عبر منصتها الإلكترونية، فمن يرغب في تقديم أمن الحج والعمرة 1443 جندي، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط التالي:

رابط التقديم على القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة أبشر توظيف (jobs.sa).

موعد التسجيل في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة 1443

ستبدأ منصة ابشر للتوظيف في استقبال طلبات تقديم الأمن العام حج وعمرة 1443 لمن تتوافر لديه شروط التقديم عبر منصة ابشر بعد أن أعلنت إدارة القبول المركزي خلال الفترة الزمنية الموضحة بالتالي:

بداية التقديم: الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين بتاريخ 2 جمادي الأولى 1443هـ الموافق 6 ديسمبر 2021م.

نهاية التسجيل: السبت 7 جمادي الأولى الموافق 11 ديسمبر 2021م “الساعة العاشرة صباحاً”.

شروط تقديم حج وعمرة

قبل البدء في تقديم أمن الحج والعمرة 1443 وتعبئة نموذج التسجيل المبدئي بمعلومات المتقدم الشخصية، يجب أن يقرأ شروط تقديم القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بشكل جيد لمعرفة مدى توافق وتناسب هذه الوظائف مع مؤهلاته العلمية، لذلك قمنا بتوفير شروط التقديم في وظائف الحج والعمرة العسكرية بالتالي: