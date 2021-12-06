انت الان تتابع تفاصيل خبر وظائف خالية بشركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى.. تعرف على الشروط وطرق التقدم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة بنظام التعاقد المؤقت، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2021، ونتابع الآن على مصر فايف تفاصيل وشروط الوظائف المطلوبة كالتالي:-

وظائف شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى

مطلوب محاسبين، بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة. مطلوب أخصائي موارد بشرية وإدارية، مؤهل عالي مناسب. مطلوب أخصائي نظم ومعلومات، بكالوريوس علوم حاسبات. مطلوب أفراد امن مؤهل متوسط. مطلوب حرفيين ورش وآلات مؤهلا لا يقل عن الابتدائية أو الإعدادية.

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الشروط المطلوبة

أن يكون المتقدم حاصل على المؤهل من احدي الجامعات المصرية المعتمدة. أن لا يزيد السن عن 35 سنة. أن يجتاز المتقدم الاختبارات التحريرية والشفوية. أن يجتاز الكشف الطبي. أن يقبل بالعمل في مختلف مواقع الشركة.

المستندات المطلوبة

صورة من شهادة المؤهل الدراسي. صورة من بطاقة الرقم القومي. شهادة الميلاد. شهادة الموقف من التجنيد. أن يكون المتقدم من سكان القاهرة الكبرى. صورة من كارت تطعيم فيروس كورونا.

كيفية التقدم لوظائف شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى

للراغبين يرجى سحب ملف التقديم شخصيا بالعنوان التالي: مراقبة صيانة غرب القاهرة بشارع رمسيس بجانب نزلة كوبري أكتوبر، واخر موعد لسحب الملفات يوم الخميس الموافق 9/12/2021.

ويرفق بالملف كافة المستندات المطلوبة، ويرسل على موقع الشركة الإلكتروني بالرابط التالي “وظائف شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى“، وذلك بالنسبة للوظيفة “1 -2” وبالنسبة لوظائف “3 -4″ ترسل عن طريق البريد بعلم الوصول على العنوان التالي ” شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى 22 شارع رمسيس” وترسل باسم السيد مدير عام تنمية الموارد البشرية، وآخر موعد لتلقى الطلبات يوم الخميس الموافق 16/12/2021، ولمعرف مواعيد وأماكن الاختبار يرجى متابعة الموقع الرسمي لشركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى.