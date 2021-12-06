تقديم وزارة المالية للنساء 1443 موعد ورابط التسجيل عبر منظومة التوظيف جدارة mcs

ننشر رابط تقديم وزارة المالية للنساء 1443 بعد إعلان الوزارة بشكل رسمي عن دعوتها للمواطنات الخريجات الحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات التي تتناسب لشغل وظائف الوزارة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام الإدارية بطريق التعاقد، وقد أوضحت عدد الوظائف الشاغرة المطلوب التقدم عليها، وموعد فتح باب التسجيل في وظائف وزارة المالية 1443، كما أكدت على أن التقديم سيتم عن طريق منظومة التوظيف الإلكتروني جدارة، وقد بلغ إجمالي عدد الوظائف الإدارية المعلن عنها 71 وظيفة شاغرة للنساء، ومن خلال ثفني نوفر شروط تقديم وزارة المالية وربط التسجيل الرسمي.

موعد تقديم وزارة المالية للنساء 1443

أعلنت وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية عن توفر عدداً من الوظائف الشاغرة للحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام عن طريق التعاقد، وقد أوضحت الوزارة موعد البدء في استقبال طلبات التسجيل في وزارة المالية على الوظائف الإدارية لتكون وفقاً للتالي:

بداية التسجيل: اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد بتاريخ 8 جمادي الأولى 1443هـ الموافق 12 ديسمبر 2021م.

ينتهي التقديم في تمام الساعة الواحدة من مساء يوم الخميس بتاريخ 12 جمادي الأولى 1443هـ الموافق لتاريخ 16 ديسمبر 2021م.

رابط منظومة التوظيف الإلكتروني جدارة

أكدت وزارة المالية السعودية بشكل رسمي على استقبال طلبات التقديم للنساء الراغبات في الالتحاق بالوظائف الإدارية المعلنة عبر منظومة التوظيف الإلكتروني جدارة التي يمكنكم تسجيل الدخول إليها من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي (mcs.gov.sa).

شروط وظائف وزارة المالية والفئات المستهدفة

تستهدف الوزارة من الإعلان الوظيفي الرسمي كافة الخريجات على درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير وفق ما تضمنه الدليل الخاص بتصنيف الوظائف، ويجب العلم أن الوظائف المعلنة على المرتبتين السادسة والثامنة يتطلبان اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية

وتكون الأولوية للمتقدمات عند الترشيح للتخصصات غير التربوية ثم التربوية، وفي حال الحصول على الشهادة من خارج المملكة، فيجب معادلتها من وزارة التعليم، وتتطلب كافة الوظائف مقابلة شخصية، وتقوم الإدارة العامة للقبول بدعوة أكثر من من متقدمة على كل وظيفة من الوظائف المعلنة من المتقدمات الأعلى نقاطاً.

وسوف تتم عملية مطابقة البيانات للمرشحات أثناء إجراء المقابلات الشخصية، وعند اختلاف البيانات المسجلة أو في حال عدم اجتياز المقابلة، فسوف يتم استبعاد المتقدمة المرشحة لشغل الوظيفة، وتقوم الوزارة بالإعلان عن نتائج تقديم وزارة المالية للنساء 1443 الترشيح النهائي بعد الانتهاء من مطابقة البيانات وإجراء المقابلات الشخصية.