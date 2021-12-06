جدارة خطوات التقديم فى وظائف وزارة المالية للنساء 1443

جدارة، أعلنت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية عن توافر عدد 71 وظيفة إدارية شاغرة للنساء، ودعت الوزارة كافة الخريجات الحاصلات على الدرجات العلمية ممن يتناسب المؤهل الحاصلين عليه مع الوظائف الشاغرة إلى سرعة التقديم في هذه الوظائف الادارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، وذلك عن طريق التعاقد وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية، على أن يكون التقديم على تلك الوظائف عبر منظومة التوظيف جدارة.

جدارة التقديم فى وظائف وزارة المالية للنساء 1443:-

يمكن للراغبات الحاصلات على المؤهلات العلمية التي تتناسب مع الوظائف الشاغرة والمعلن عنها من قبل وزارة المالية، القيام بالتسجيل من خلال إتباع الخطوات التالية:-

الولوج إلى منظومة التوظيف جدارة.

يتم الضغط على أيقونة الاعلانات الوظيفية ثم اختيار الاعلان الذي يتضمن الوظائف الشاغرة المعلن عنها من قبل وزارة المالية والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام.

بعد الانتهاء من إدخال البيانات، يجب التأكد من صحة البيانات المدخلة، حيث أن سوف يتم مطابقتها مع الجهات ذات العلاقة.

يجب أن تتناسب الوظيفة التي يتم التقديم فيها مع المؤهل العلمي الحاصلة عليه المتقدمة.

الحاصلات على درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير.

الوظائف مشمولة بسلم الرواتب العام بالمرتبتين السادسة والثامنة.

أن تكون المتقدمة قد حصلت على اختبار القدرة المعرفية.

بعد الانتهاء من اختيار الوظيفة والانتهاء من تسجيل كافة البيانات، يجب على المتقدم الضغط على حفظ طلب التقديم.

الأولوية في الترشح لشغل الوظائف المعلن عنها للتخصصات غير التربوية ثم التخصصات التربوية.

يجب معادلة المؤهل مع وزارة التعليم، إذا كان تم الحصول على المؤهل من الخارج.

بعد إغلاق عملية التسجيل والتقديم سوف تقوم وزارة المالية بإعلان أسماء المرشحات لشغل الوظائف المتقدم لها عبر موقعها الالكتروني.

يجب استيفاء كافة البيانات بدقة متناهية، حيث أن أية أخطاء في البيانات المدخلة سوف يؤدي إلى الاستبعاد من طلب التوظيف.

الفئات المستهدفة بالإعلان والضوابط العامة:-مواعيد التقديم:-

التقديم متاح لتلك الوظائف اعتباراً من الساعة 10 صباحاً من يوم الأحد المقبل الموافق 8 جمادي الأول لعام 1443 والموافق 12 ديسمبر 2021، على أن تنتهي يوم 12 جمادي الأول 1443 الموافق 16 ديسمبر 2021.