رابط جدارة لوظائف النساء في وزارة المالية وشروط وموعد التقديم

رابط جدارة هو احد الأدوات الهامة التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص وخصوصا بعد إن تم الإعلان عن دفعة وظائف جديدة تابعة لوزارة المالية السعودية، وفي هذا الإعلان حددت وزارة المالية أن هذه الوظائف للنساء فقط ومنظومة جدارة لاستقبال طلبات المواطنات الذين يرغبن في شغل وظائف الوزارة المعلن عنها مؤخرًا خلال الأيام القليلة الماضية لشغل عدد من الوظائف الشاغرة في مقر الوزارة الذي يقع بمدينة الرياض، حيث تعمل الحكومة السعودية علي توفير الوظائف بشكل مستمر وفي مختلف القطاعات والوزارات في جميع أنحاء المملكة وذلك تيمنا منها بدور الشباب الذي هو أساس المجتمع وأيضا تخفيض نسبة البطالة وبذلك ينعكس الأمر علي الاقتصاد السعودي.

شروط وظائف وزارة المالية للنساء

وكانت وزارة المالية ​​السعودية أعلنت عن 71 وظيفة متاحة للخريجات الحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة، المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) عن طريق التعاقد وفق ما ورد باللائحة التنفيذية للموارد البشرية، هذا فضلا عن توافر بعض الشروط التي من الواجب توافرها في المتقدمة وهي كما يلي:

أن تكون المتقدمة تحمل الجنسية السعودية فقط.

لابد من أن تكون المتقدمة حصلت علي درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير بحسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف.

اجتياز اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية في الوظائف المعلن عنها للمرتبتين (السادسة، الثامنة).

توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلات على درجاتهن العلمية من خارج المملكة.

جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدمة على كل وظيفة من المتقدمات الأعلى نقاطًا.

ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحات خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشحة.

رابط جدارة لوظائف النساء المالية وموعد التقديم

وأوضحت وزارة المالية أن موعد التقديم علي هذه الوظائف يبدأ في تمام الساعة 1:00 صباح يوم الأحد 8 جمادى الأولى 1443 الموافق 12 ديسمبر 2021، وينتهي التقديم في تمام الساعة الواحدة مساء يوم 12 جمادى الأولى 1443 الموافق 16 ديسمبر 2021، وأكدت الوزارة أنه على الراغبات في التقدم علي هذه الوظائف يكون من خلال منظومة التوظيف الإلكتروني “جدارة”، ويتم اتباع خطوات التسجيل كما يتم توضيحها في الموقع.