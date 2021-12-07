انت الان تتابع تفاصيل خبر للمؤهلات المتوسطة.. وظائف خالية بشركة جلوبال باندنج لتصنيع لدائن الأخشاب والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة جلوبال باندنج لتصنيع لدائن الأخشاب كبرى مصانع إنتاج لدائن الأخشاب والنطاقات الطرفية في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة للمؤهلات المتوسطة، برواتب مجزية تبدأ من 2250 إلى 4000 جنيه، للعمل بالعاشر من رمضان، ونستعرض الآن تفاصيل وشروط الوظائف المطلوب على مصر فايف.

وظائف شركة جلوبال باندنج للمؤهلات المتوسطة

مطلوب موظف امن، مؤهل متوسط، براتب 2250 جنيه. مطلوب مراقبين كاميرات، دبلوم فني، براتب 2600 جنيه. مطلوب فنيين أول سحب بلاستيك، دبلوم صناعي. مطلوب عمال إنتاج مؤهلات متوسطة، براتب 2500 جنيه. مطلوب فنيين صيانة نجارة، دبلوم صناعي نجارة، براتب 3250 جنيه. مطلوب فنيين صيانة كهرباء، دبلوم صناعي كهرباء، براتب 4000 جنيه. مطلوب فنيين صيانة ميكانيكا، دبلوم صناعي ميكانيكا إنتاج، براتب 4000 جنيه. مطلوب عمال خدمات معاونة، مؤهل متوسط وبدون مؤهل، براتب 2500 جنيه.

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شروط ومزايا وطرق التقدم للوظائف

يشترط للراغبين أن لا يزيد السن عن 45 سنة، وخبرة في مجال العمل لا تقل عن 3 سنوات، وتوفر الشركة تأمينات طبية واجتماعية ومواصلات من والى وسكن للمغتربين ووجبات، والعمل 8 ساعات، ولمن يرغب في التقدم للوظائف المطلوبة يرجى تعبئة البينات المطلوبة بالرابط التالي “وظائف شركة جلوبال باندنج للمؤهلات المتوسطة“.