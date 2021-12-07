وظائف وزارة المالية الجديدة.. وظائف إدارية للنساء بنظام التعاقد 1443

وظائف وزارة المالية الجديدة، فقد أعلنت الوزارة عن توفير عدد من الوظائف الخالية التي يمكن التقديم به، فقد وصل عدد الوظائف 71 وظيفة خالية للنساء، وقد دعت وزارة المالية جميع الخريجات اللاتي حصلن علي أي شهادات علمية وفق التخصصات التي تحتاج إليها الوزارة التوجه إلى التقديم، حيث يتم العمل بهذه الوظائف من خلال سلم وظيفي متعلق برواتب الموظفين العام من حيث العمل الإداري، وفي حالة الترشيح سوف يتم العمل من خلال التعاقد وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لوظائف وزارة الموارد البشرية، علي أن يتم التقديم إلكترونياً من خلال منصة جدارة التي تعد منصة التوظيف الإلكترونية التابعة للوزارة، وسوف نوضح طريقة التقديم في وظائف وزارة المالية الجديدة للنساء.

وظائف وزارة المالية الجديدة وتفاصيل القبول

يتم التقديم في الوظائف الخالية لجميع الخريجات الحاصلات علي درجة البكالوريوس بالإضافة إلى درجة الماجستير من خلال تصنيف الوظائف المعلن عنه من جانب الوزارة، وهناك بعض التفاصيل التي يجب الأخذ بها عند التقديم:

هناك بعض الأولويات في الترشيح للوظائف التي تحتاج إليها الوزارة، علي أن يتم اختيار التخصصات غير التربوية ثم اختيار التربوي.

في حالة الحصول علي أي درجة علمية من خارج المملكة العربية السعودية فيجب تقديم قرار المعادلة من جانب وزارة التعليم.

جميع الوظائف التي تم توفيرها للتقديم تحتاج إلى إجراء مقابلة شخصية، وسوف يتم دعوة جميع المتقدمات على كل وظيفة لمن تحصل علي أعلي نقاط.

سوف يتم العمل علي إجراء مطابقة لجميع البيانات التي تخص كل مرشحة وقت إجراء المقابلة الشخصية، وفي حالة تواجد أي اختلاف بالبيانات، أو عدم القدرة علي المرور في المقابلة الشخصية فسوف يتم الاستبعاد من الوظيفة.

سوف يتم العمل علي الترشيح النهائي للوظائف بعد إجراء مطابقة كاملة للبيانات، وإجراء المقابلة الشخصية.

طريقة التقديم في وظائف المالية الخالية 1443

وضحت وزارة المالية بأنها وظائفها الخالية متوفرة لجميع الراغبات في التقديم واللاتي تتوافر بهم شروط التقديم، علي أن يتم التقديم في الوظائف من خلال الدخول علي منصة التوظيف منصة جدارة، مع ضرورة أن تقوم جميع المتقدمات بمتابعة كافة الأسماء التي سيتم ​دعوتها من خلال منصة جدارة عبر بوابتها الإلكترونية.