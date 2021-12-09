مئات الوظائف الشاغرة بفروع شركة الفرجانى ماركت لكافة المؤهلات من الجنسين

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محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة الفرجانى ماركت “40 شارع نصوح – أمام شركة المياه – محطة مترو حدائق الزيتون” عن فتح باب التعيين لشغل مئات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات برواتب مجزية، للعمل فورا بفروع الشركة، ونستعرض الآن على مصر فايف تفاصيل وشروط الوظائف المطلوبة كالتالي:- وظائف شركة الفرجانى ماركت مطلوب عدد 10 أمين مخزن، مؤهلات عليا، براتب 2800 جنية. مطلوب عدد 25 مشرف كاشير، خبرة في مجال العمل. مطلوب عدد 10 كاشيرة صباحي، براتب 2650 جنية. مطلوب عدد 50 كاشير مسائي، براتب 2800 جنية. مطلوب عدد 10 مدخل بيانات، براتب 2500 جنية. مطلوب عدد 20 موظف استلامات، براتب 2500 جنية. مطلوب عدد 5 مدير فرع، خبرة لا تقل عن خمس سنوات. مطلوب عدد 15 مدير قسم، خبرة في مجال العمل. مطلوب عدد 55 مشرف اغذيه جافة وبقالة وجزارة ومجمدات، براتب 3200 جنية. مطلوب عدد 50 منسق ممرات، براتب 2500 جنية. مطلوب عدد 15 مشرف امن، براتب 2850 جنية. مطلوب عدد 50 فرد امن براتب 2400 جنية. مطلوب عدد 20 مراقب كاميرات، مؤهلات متوسطة، براتب 2400 جنية. مطلوب عدد 50 بائع مجمدات، براتب 2500 جنية. مطلوب عدد 20 سائق رخصة أولي وثانية، براتب 4000 جنية. مطلوب عدد 40 عامل مخزن، براتب 3450 جنية. مطلوب عدد 35 عامل نظافة، براتب 2400 جنية. مطلوب عدد 50 بائع جزارة برازيلي وبقالة، براتب 3000 جنية. شروط ومزايا وطرق التقدم لوظائف الفرجانى ماركت يشترط للراغبين أن لا يقل المؤهل عن متوسط من الجنسين، والعمل بفروع الشركة بالزيتون والنعام وعين شمس والمطرية والنزهة الجديدة وجمال عبد الناصر وفيصل وجسر السويس والعروبة هرم وأكتوبر واحمد عرابي المهندسين. وظائف آخري:- وتقدم الشركة للراغبين تأمينات طبية واجتماعية وحوافز ورواتب مجزية، وللراغبين في الالتحاق بالوظائف المطلوبة يرجى التسجيل من خلال موقع وزارة القوى العاملة والهجرة، وللاستفسار يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية: 01033334602 – 01033334749 – 01208366630 – 01100781116

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