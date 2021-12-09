التقديم في وظائف وزارة البيئة بنظام التعاقد للجنسين 1443

التقديم في وظائف وزارة البيئة، فقد أعلنت وزارة البيئة اليوم بالمملكة العربية السعودية عن توفير عدد “36” وظيفة خالية للتقديم، علي أن يتم العمل بهذه الوظائف لجميع المتقدمين من خلال نظام التعاقد على عدد من الوظائف الرسمية التي تحتاج إليها الوزارة، وقد وضحت الوزارة بأن التقديم متاح لكل من الجنسين من الرجال والنساء، وقد تم التوضيح بأن التقديم في وظائف وزارة البيئة الجديدة سوف يتطلب توافر بعض الشروط في جميع المتقدمين الذين لديهم رغبة في التقديم، ومن خلال موقعنا ننفرد بتوضيح شروط التقديم في وظائف وزارة البيئة من خلال التفاصيل الأتية.

وظائف وزارة البيئة وشروط التقديم

من خلال وظائف وزارة البيئة التي تم توفيرها مؤخراً للتقديم، هناك بعض الشروط التي يجب التعرف عليها أولاً قبل تقديم طلب التوظيف، وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم للوظائف سعودي الجنسية أو سعودية الجنسية.

يشترط ألا يكون كل متقدم أو متقدمة غير محكوم عليهم بحد شرعي أو محكوم عليهم بالسجن بأي جريمة تخل بالشرف والأمانة.

يجب علي جميع المتقدمين توافر شرط عدم الفصل من الخدمة بالدولة.

في حالة الحصول علي الدرجات العلمية من خارج المملكة العربية السعودية، فيجب أن يتم تقديم المعادلة الخاصة بالمؤهل من وزارة التعليم علي أن تكون مصّدقة.

يشترط أيضاً توافر اختبار القدرة المعرفية مع العمل علي إرفاق درجة الاختبار التي تخص كل متقدم.

يتطلب أن يتم الحصول علي الاختبار الخاص باللغة الإنجليزية سواء كان TOFEL, IELTS, step مع إرفاق الدرجة الخاصة بالاختبار.

آلية التقديم في وظائف البيئة

تم التوضيح من جانب الوزارة بأن التقديم في وظائف البيئة سوف يكون بداية من يوم 12/12/2021م، ويستمر التقديم بهذه الوظائف لمدة خمسة أيام فقط، علي أن يتم التقديم من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني الآتي: وظائف وزارة البيئة، وسوف تقوم الجهة بمطابقة جميع الشهادات التي يتم تقديها الي الوظائف خلال المقابلة الشخصية لجميع المتقدمين، وسوف يتم استبعاد أي متقدم أو متقدمة في حالة تسجيل أي بيانات غير صحيحة، علي أن يتم الترشيح النهائي للوظائف المتاحة بعد أن يتم الانتهاء من المقابلات الشخصية ومطابقة جميع البيانات.